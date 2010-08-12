Kardeşlerin rekabeti bu kez doğalgaz için...

T24 - Elektrik dağıtım özelleştirilme ihalelerinde karşı karşıya gelen Kazancı kardeşler, Başkent Doğalgaz ihalesinde de rekabet edecek. Aile şirketinden ayrılıp yola Mehmet Emin Karamehmet ile devam eden ağabey Mehmet Kazancı, “Kafamızda bir fiyat var” derken, kardeş Cemil Kazancı “Herkesin yolu açık olsun ama Başkent’i almakta kararlıyız” dedi.



Yaklaşık 10 saatte 5.7 milyar dolar paranın aktığı Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle elektrik dağıtım ihalelerinin özelleştirilmesinde farklı şirketlerle birbirine rakip olan Kazancı Kardeşler, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen Başkent Doğalgaz ihalesinde de karşı karşıya gelecek. Aile şirketi Aksa’dan ayrılarak Mehmet Emin Karamehmet’le birlikte kurduğu MMEKA şirketi ile yola devam eden ağabey Mehmet Kazancı, Başkent Doğalgaz ihalesinde “Kafamızdaki fiyattan fazlasını vermeyiz” diyerek, mantıklı davranacaklarını vurguladı. Kardeş Cemil Kazancı ise, “Herkesin yolu açık” olsun demekle birlikte Başkent Doğalgaz’ı almakta kararlı olduklarını açıkladı.





Tek başına mı girecekmiş



Çukurova Grubu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet ile kurduğu MMEKA şirketinin İşkaya İnşaat ile birlikte oluşturduğu konsorsiyumla birlikte Boğaziçi ve Gediz Elektrik ihalelerini kazanan Mehmet Kazancı, kardeşi Cemil Kazancı’nın da Başkent Doğalgaz ihalesine gireceğini duyunca şaşırdı. Mehmet Kazancı’nın bu konudaki ilk tepkisi, “Kiminle girecekmiş? Tek başına mı?” diye soran Mehmet Kazancı, “Gerçekten bilmiyordum, sizden öğrendim. Tek başına mı girecek?” şeklinde oldu.





Nasip buymuş



Mehmet Kazancı, sözlerine şöyle devam etti: “Yeterlilik alabilen herkes istediği ihaleye girebilir. Elektrik dağıtım ihalelerinde rakip olduysak, doğalgazda da olabiliriz. Nasip buymuş diyelim. Ve işimize bakalım. Biz aynı konsorsiyumla bu ihaleye gireceğiz. Kafamızda bir fiyat, yaptığımız bir fizibilite var, bu fizibiletinin değeri ne gösteriyorsa fiyatı oraya çıkarırız. Bu konuda ticari mantık dahilinde hareket edeceğiz. Kafamızdaki rakamı geçerse çekiliriz”.





Rakip olmak tesadüf değil



Başkanı olduğu Aksa ile Trakya Elektrik ihalesini kazanan Cemil Kazancı ise, “Ağabeyimin dediği gibi rakip olmamız tesadüf değil” dedi ve şöyle konuştu: “Kendisi Mehmet Emin Karamehmet ile MMEKA şirketini kurulduğunu duyurmuştu. Bizim de ihalelere gireceğimiz biliniyordu. Dolayısıyla rakip olacağımız belliydi. Ağabeyim aile şirketinden kendi isteğiyle ayrıldı. Bu durum elbetteki olumlu bir durum değil. Biz Başkent Doğalgaz ihalesine tek başımıza gireceğiz ve almakta da kararlıyız.''





Büyük patron Ali Metin Kazancı



Kazancı Holding’nin temelleri 1950’li yıllarda başlayan ticari faaliyetleri ile baba Ali Metin Kazancı tarafından atıldı. 1990’larda holdingleşen Kazancı Ailesi’nin ana faaliyet alanları arasında jeneratör üretimi, doğalgaz dağıtım faaliyetleri ve enerji santralları kurulum ve işletimi bulunuyor. Holding 2000’li yıllarda tarım ve turizm alanlarında da çeşitli yatırımlar yaptı. Kazancı Holding’in enerji sektöründeki ilk yatırımı ise 1968 yılında Ali Metin Kazancı’nın Aksa adı ile kurduğu elektrikli motor fabrikasıyla gerçekleşti. 1984 yılında ilk jeneratörünü üreten Aksa Türkiye’nin en büyük 200 sanayi kuruluşu ve ihracatçı firması arasında yer alıyor. Üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını ihraç eden şirketin 12 ülkede ofisleri var. Holdingin geçtiğimiz aylarda halka açtığı Aksa Enerji ise 1997 yılında kuruldu. İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 Büyük Sanayi araştırmasında ciro bazında 79’uncu sırada yer alan Aksa Enerji’nin yönetim kurulu başkanlığını Cemil Kazancı yürütüyor.





Kilovatsaat hesabına göre çok uygun fiyat oluştu



AKSA Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, Trakya Elektrik Dağıtım için verdikleri 622 milyon dolar için, “Kilovatsaat hesabı yapıldığında, ihalede oluşan fiyatın çok uygun olduğunu görüyoruz” dedi. Kazancı, şunları söyledi: “Trakya bölgesi, en iyi bölgelerden biri. Trakya bölgesi, çok düzenli bir bölge. Kayıp-kaçak konusunda en az sorunlu bölgelerden biri. Ancak biz yine de tabii ki, kayıp-kaçakla, teknolojik yatırım yaparak mücadele edeceğiz. Trakya bölgesi özellikle, sanayi ve konut yatırımları açısından gelişmeye en uygun bölge.”





İş konusundaki sorunlarımızı artık zaman çözecek



Mehmet Kazancı, ailesi ile sorunların zaman içinde çözüleceğine inandığını belirterek, şöyle konuştu: “Bu çok özel bir konu, aile ile ilgili konularda cevabı zaman verecektir. Olay süreç içinde kendiliğinden ortaya çıkacak, nasıl geliştiğini o zaman herkes görecek. Örf ve adetlerimiz gereği aile içinde ne olursa olsun dışarı çıkmaması konusunda bir terbiye ile yetiştirildik. Yapacak bir şey yok yollarımız ayrıldı. Nasip kısmet buymuş diyorum. Kol kırılır yen içinde kalır şeklinde bir durum bu.”





Biz kardeşiz, bu değişmez ama iş için birleşmeyiz



Aralarındaki rekabete karşın, ihaleler sırasında soğukkanlı bir duruş sergilemelerine ilişkin olarak “Tabii ki olgun duracağız” diyen Cemil Kazancı, şunları söyledi: “Bu bizi memnun eden bir durum mu? Değil ama sonuç olarak biz kardeşiz. Yıllarca birlikte omuz omuza mücadele ederek bu noktaya geldik. Hiç bir şey kardeş olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Biz kardeşiz bu değişmez ama artık iş konusunda yollarımız ayrıldı. Bir daha bir araya gelemeyiz. Yollarımız işte bir daha birleşmez.”





Güven ve istikrar ortamı fiyatları ikiye katladı



MMEKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı, elektrik ihalelerinde ortaya çıkan fiyatla ilgili olarak, “Oluşan rekor fiyatlar, özelleştirmenin yapılamayacağını söyleyenlere en iyi cevap oldu” derken, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülkede oluşturulan güven ve istikrar ortamı bu konuda fiyatları iki katından fazlaya çıkardı. İstikrar nedeni ile fiyatlar arttı, daha önce 360 dolardı bir abone fiyatı ve bakın nereden nereye çıktı. Bu konuda özellikle bu işleri takip eden, Başbakan’a olan hayranlığımın altını burada çizmek istiyorum.”





Şirket babamın, biz etkin olmayan ortağız



Kardeşi Cemil Kazancı ile birlikte aile şirketinde sadece yüzde 5’er hisseleri bulunduğunu belirten Mehmet Kazancı, Kazancı Holding’deki mevcut yapıyı şöyle anlattı: “Çocukluğumdan beri aile şirketinde çalışıyorum. 53 yaşındayım, 1973 yılında elektrik fabrikasında çalışmaya başladım ve bütün okul hayatım da çalışmakla geçti. Aile şirketinde sadece yüzde 5 hissem var. Kardeşim Cemil Kazancı’nın da yüzde 5 hissei var. Gerisi babamın. Bu bir ailevi konu. Bir karar verdik ve yollarımızı ayırdık. Kendi içimizde tartıştığımız bir konu. Bu konulara pek girmek istemiyorum. Bazı konular bir yere geldikten sonra artık herkes kendi yolunu çizmek istiyor. Ticaret Kanunu’nda yüzde 10’u geçmeyen hisseleri, ‘azınlık hisse’ ve ‘etkin olmayan’ hisse olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla çok önemli bir hisse değil. Hisse devri olmadı, şirkette hiçbir yapısal değişiklik yok. Hisseler babamızda ben yönetici ortak idim. Ama şimdi yönetim dışındayım, küçük etkin olmayan bir ortak olarak. Aynı Cemil Bey gibi. Cemil Bey ile pozisyonlarımız aynı.”



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