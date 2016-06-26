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Kardeşlerin arazi anlaşmazlığı; 2 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Jandarma köyde güvenlik önlemi aldı

26 Haziran 2016 02:11

Ağrı'nın Tutak ilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Hürriyet’in haberine göre, alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Bişi köyünde, köy muhtarı R.D. (65) ile kardeşi R.D. (51) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.  Diğer aile bireylerinin de karıştığı kavgada, kardeşler birbirine silahla ateş etti. 

Kavgada, S.D. (19) olay yerinde, ağır yaralanan babası R.D. ise kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan M.Ş. (28) ve Y.D. (17) de aynı hastanede tedavi altına alındı. 

Görgü tanıkları, kavgaya karışan köy muhtarı R.D'nin yaralı olarak olay yerinden kaçtığını iddia etti. 

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma, R.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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