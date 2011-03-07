-KARDEŞLER ÖLÜME UYKUDA YAKALANDI TRABZON (A.A) - 07.03.2011 - Trabzon'un Hayrat ilçesinde, uyudukları sırada evlerinin çatısının yanarak üzerlerine çöktüğü iki kardeş öldü, anneleri ağır yaralandı. İlçenin Balaban beldesi Hamzalı Mahallesi'nde, gece, Adem Yaldız'a ait ahşap evin çatısında elektrik kontağından yangın çıktı. Çatının parçaları, uyumakta olan Arzu Yaldız ile çocukları Simgenaz (7) ve Sercan Aras'ın (4) üzerine düştü. Gürültüye uyanarak evden çıkan anne Arzu Yaldız ağır yaralandı, iki çocuk ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Anne Arzu Yaldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Balaban, Hayrat, Of ve Gürpınar belediyeleri itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bu arada, fayans ustası baba Adem Yaldız'ın yangın sırasında evde olmadığı, işi nedeniyle Of'ta bulunduğu bildirildi.