-KARDEŞLER GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ CİHANBEYLİ (A.A) - 31.08.2010 - Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Tavşançalı beldesinde bir derin dondurucu içinde ölü bulunan 4 çocuğun cenazeleri, memleketleri Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde defnedildi. Kullanılmayan derin dondurucuda cesetleri bulunan Ebru (11), Ozan (10), Aynur (7) ve Saime (4) Üçer kardeşlerin cenazeleri, Keçiören Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Gölyazı beldesi Karakol Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenazeleri gören baba Mehmet Üçer, çocukların annesi ve yakınları ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Daha sonra tabutlardaki cenazeler, tek tek araçlardan indirilirken çocukların anne ve babası sinir krizleri geçirdi. Baba Mehmet Üçer, bu sırada tabutları açarak çocuklarına son kez bakmak istemesi orada bulunanları gözyaşına boğdu. Büyük kızı Ebru'nun fotoğraflarına sarılarak gözyaşı döken acılı baba Mehmet Üçer, sinir krizleri geçirdi. Bu sırada cenaze törenini takip eden bazı gazeteciler de gözyaşlarına hakim olamadı. Dört küçük çocuğun cenazesi evlerinin önünde yıkandıktan sonra, römorkların üzerine konuldu. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, mahalle mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti Konya milletvekilleri Ali Öztürk, Özkan Öksüz ve Mustafa Kabakçı, Cihanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya ile ailenin yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Konya Milletvekili Özkan Öksüz, Adli Tıp'tan henüz net bir rapor çıkmadığını söyledi. Ancak ilk bulgulara göre vücutlarında darp ve cebir izi bulunmayan çocukların oyun için girdikleri dolapta boğularak öldüklerinin tahmin edildiğini ifade eden Öksüz, ''Ayrıca çocuklardan idrar ve kan tahlili alındı. Buna göre kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak. Şu an için şüpheli ve gözaltı bulunmuyor'' dedi. Öksüz, aileye maddi yardım yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir soru üzerine aileye gereken maddi desteğin sağlanacağını bildirdi. Tavşançalı beldesi Uzunkuyu Mahallesi Ali Ağa Yaylası'nda, dün, Saime (4), Aynur (7), Ozan (10) ve Ebru Üçer (11) kardeşlerin cesetleri, boş bir binadaki kullanılmayan derin dondurucu özelliği olan bir buzdolabının içinde bulunmuştu.