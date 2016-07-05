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Kardeşinin vefat haberini alınca kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Kardeşler, 1 saat arayla hayatlarını kaybettiler

05 Temmuz 2016 23:20

Ordu Perşembe'de kalp krizi geçiren kardeşi Ergün Baştürk'ün  evine gittiğinde ölüm haberini alan ağabey Kani Baştürk , üzüntüden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Posta’nın haberine göre, Ordu Perşembe'de yaşayan emekli öğretmen Ergün Baştürk , sağanak yağış sonrasında evinin çevresinde biriken molozları temizlemek istedi. Bu esnada kalp krizi geçirdiği öğrenilen Baştürk fenalaşarak yere yığıldı. Ergün Baştürk’e ilk müdahaleyi emekli hemşire olan eşi Saadet Baştürk yaptı. Baştürk’ün aynı mahallede yaşayan ağabeyi Kani Baştürk (70) ise rahatsızlandığını duyduğu kardeşinin evine gitti. Evde ölüm haberini alan Baştürk de üzüntüden kalp krizi geçirdi.

1 saat arayla hayatlarını kaybettiler

Sel ve heyelan nedeniyle yolu kapanan mahalleye güçlükle ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, Baştürk kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. İmeçli Mahallesi Derneği Başkanı Baki Baştürk, bayramın ilk günü çok büyük iki acıyı birden yaşadıklarını belirterek "Ağabey  ile kardeşi birer saat arayla hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Yarın iki kardeşi toprağa vereceğiz." dedi.

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