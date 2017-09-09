T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kardeşinin kulağına kebap şişi sapladı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da 9 yaşındaki B

09 Eylül 2017 15:12

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da 9 yaşındaki B.A., sokakta oyun oynarken eve gitmesini istediği ve olumsuz yanıt aldığı kardeşi 8 yaşındaki U.A.\'nın sağ kulağına fırın tezgahından aldığı kebap şişi sapladı. Acil serviste tedaviye alınan çocuğun sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Olay, sabah saatlerinde Hekimdede Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokakta oynayan Uğur A.’dan eve gitmesini isteyen B.A., kardeşinden olumsuz yanıt aldı. B.A., mahalledeki pide fırınının tezgahında bulunan biber ve patlıcan közlenmesinde kullanılan metal kebap şişi alıp kardeşinin sağ kulağına sapladı. Sağ kulak üstünden kafatasına saplanan şişle olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen U.A., tedaviye alındı. Acil serviste, kulağına 2 santim saplanan şiş çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ŞANLIURFAdaAcilOlayHekimdede MahallesiSokakta oynayan UğurSağMehmet AkifEğitimAraştırma HastanesineFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24