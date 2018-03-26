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Kardeşinin kazara vurduğu Ebru'nun okulunda yas

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde, av tüfeğiyle oyun oynayan kardeşi tarafından kazayla vurulup yaşamını yitiren Ebru K

26 Mart 2018 17:58

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Ünye ilçesinde, av tüfeğiyle oyun oynayan kardeşi tarafından kazayla vurulup yaşamını yitiren Ebru K.\'nın (12) okulunda büyük üzüntü yaşanıyor.
Olay geçen Cuma akşamı, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre okuldan eve gelen Metin ve Suzan K., çiftinin kız çocukları S.K. (11) evde tüfekle oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu ablası Ebru K.\'yi vurdu. Başından yaralanan Ebru K. olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, küçük Ebru\'nun cenazesini otopsi için Ünye Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırdı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük kız, dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
İnkur Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Ebru K.\'nın sınıf arkadaşları ve öğretmenleri bugün hüzne boğuldu. Arkadaşlarının yasını tutan öğrenciler, küçük kızın sırasına çiçekler bıraktı. Sınıf öğretmeni Semiha Dönmez, öğrencilerinin ve kendisinin çok üzgün olduğunu söyleyerek, \"Çok vahim bir kazada ne yazık ki Ebru yaşamını yitirdi. Çok başarılı, gayretli, arkadaşları ile iyi anlayan umut dolu bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. Acı haberi duyduğumuzda hepimiz şok olduk\" diye konuştu.
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