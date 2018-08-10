Kardeşinin kazara ölümüne neden olan genç adliyede

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde dedesine ait av tüfeğiyle oynayan Metehan K . (17), iddiaya göre kazara tetiğe dokununca, annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşi Efecan Yalçın\'ın (13) ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan Metehan K., polis merkezindeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Ovaeymir Mahallesi\'nde meydana geldi. Ağılda dedesine ait av tüfeğiyle oynayan Metehan K., kazara tetiğe dokundu. Ateş alan silahtan çıkan saçmalar, annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşi Efecan Yalçın\'ın başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yalçın, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Metehan K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Çocukların annesinin 3 evlilik yaptığı, ilk evliliğinden Metehan K.\'nın, ikinci evliliğinden Yalçın\'ın dünyaya geldiği, son evliliğinden ise bir kızının bulunduğu öğrenildi. Metehan K.\'nın dedesinin yanında kaldığı, ilçe merkezinde oturan Efecan Yalçın\'ın da yaz tatili nedeniyle dedesinin yanına tatile geldiği belirtildi.

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