Kardeşinin kameradaki cinayet şüphelisinin yakalanmasını istiyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde öldürülen emekli zabıt katibi 50 yaşındaki Çetin Okatan\'ın cinayet şüphelisi yakalanamadı. Ağabey Mehmet Okatan, cinayet şüphelisinin kimliği ve eşkalinin bilindiğini belirterek, \"Bu şahıs elini, kolunu sallayarak geziyor. Mağdur olduk, canımız yandı. Kamuoyuna sesleniyorum, bu şüphelinin görüldüğü yerde lütfen güvenlik güçlerine ihbarda bulunurlarsa memnun oluruz\" dedi.

Gazipaşa\'ya bağlı Hasdere Mahallesi Tarihi Taş Köprü civarındaki ağaçlıklar arasında 20 Temmuz tarihinde cesedi bulunan Çetin Okatan\'ın göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri Okatan\'ın Gazipaşa\'ya otomobille F.C. adlı bir kişiyle geldiğini ve en son bir marketten birlikte alışveriş yaptıklarını tespit etti. Jandarma, Alanya Adliyesi\'nde uzun yıllar zabıt katibi olarak görev yapan ve kısa süre önce emekli olan Okatan\'ı öldürdüğü iddia edilen F.C.\'nin sahte kimlik kullandığını belirledi. Alanya ve çevresinde kendisini G.H. olarak tanıtan F.C.\'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

OKATAN\'IN OTOMOBİLİYLE KAÇMIŞ

Cinayettin baş şüphelisi olarak aranan F.C.\'nin yakalanması için vatandaştan yardım isteyen Çetin Okatan\'ın ağabeyi 60 yaşındaki Mehmet Okatan, şüpheliyi görenlerin polis ya da jandarmaya haber vermesini istedi. Cinayet gününe ait kamera görüntülerini gösteren Mehmet Okatan, şüpheli F.C.\'nin cinayetten önce kardeşiyle Gazipaşa\'da bir markete geldiğinin tespit edildiğini söyledi. F.C.\'nin cinayet sonrası kardeşinin otomobilini de çalarak kaçtığını kaydeden Okatan, \"Sahte ismi G.H. olan bu şahıs cinayetin baş şüphelisi olarak aranmaktadır. Kardeşimi öldürenin bu şahıs olduğunu biliyoruz. Kardeşimi öldüren şahıs aynı zamanda aracını da gasp ederek götürmüştür. Araç Antalya\'da bulundu. Aracı emniyet yetkililerinden teslim aldım\" dedi.

\"BAŞKA İNSANIN DA OCAĞI SÖNMESİN\"

Okatan, \"Polis ve jandarma her yerde bu şahsı arıyor. Ben de Alanya ve çevresinde yaptığım araştırmada bu şahsın insanları dolandırdığını öğrendim. Antalya\'dan öğrendiğim bilgiye göre ise kardeşimin cinayetinin baş zanlısı F.C. parmak izinden de teşhis edilmiş. Bu şahıs elini, kolunu sallayarak geziyor. Mağdur olduk, canımız yandı, bir başka insanın da canının yanmasını istemiyorum. Onun için kamuoyuna sesleniyorum, bu şüphelinin görüldüğü yerde lütfen güvenlik güçlerine ihbarda bulunurlarsa memnun oluruz. Bir başka insanın da ocağı sönmesin\" diye konuştu.

\"KARDEŞİMDEN PARA ALMIŞ\"

Cinayet gününe ait marketteki güvenlik kamerası görüntülerinden de bahseden Mehmet Okatan, şöyle dedi:

\"Görüntülerde kardeşimle beraber F.C. markete gelerek alışveriş yapıyor. Alışveriş yaptıklarında kardeşim ücretlerini ödüyor ve beraber çıkarak otomobile biniyorlar. 12.20\'de markete geliyorlar, kardeşim 12.35\'te marketten çıkıyor, 13.18\'de öldürülüyor ve kardeşimin arabasını da götürüyor şahıs. Bu aranan şahsın kardeşimle 1 yıllık bir arkadaşlığı söz konusu. Kardeşimden para almış, bir miktarını ödemiş, bir miktarını ise devamlı telefon görüşmelerinde \'bugün vereceğim, yarın vereceğim\' şeklinde oyalamış. Kardeşimi öldürmeden bir gün önce kendisini Gazipaşa\'ya bıraktırıyor ve \'yarın gel paranın tamamını ödeyeceğim\' diyor ve bu olay vuku buluyor. Duyduğuma göre 30 bin TL vermiş kardeşim. 10 bin TL\'sini ödemiş, 20 bin TL\'yi ise perşembe günü ödeyeceğini söylüyor ve bu elim olayı yaşadık.\"

F.C.\'nin, 2014 yılında cezaevinden firar ettiği, dolandırıcılık, hakaret, sahte kredi kartı üretme ve satma, basit yaralama gibi suçlardan da arandığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI