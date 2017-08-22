Kardeşini öldüren sanığa bu kez indirimsiz ceza

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA) - BURSA\'da, 3 yıl önce uyuşturucu yüzünden tartıştığı kardeşi 17 yaşındaki Hasan Çotur\'u bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 26 yaşındaki Gökhan Çotur hakkındaki karar, duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katılmadığı için Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamaya katılan Bakanlık avukatı, sanığa indirim uygulanmamasını talep etti. Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, “Olaydan bir gün önce kendisini bonzai içmemesi için uyarmıştım. Hatta \'İçersen seni döverim\' demiştim. Ama onu öldürmedim” diyen Hasan Çotur’u ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Bursa\'da, 2014 yılında merkez Osmangazi İlçesi Küçük Balıklı Mevkisi\'nde meydana gelen olayda Hasan Çotur, iddiaya göre uyuşturucu yüzünden tartıştığı ağabeyi Gökhan Çotur tarafından 1\'i kalbinden 3\'ü de sırtından olmak üzere 4 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayetin ardından yakalanan Gökhan Çotur tutuklandı ve hakkında Bursa 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, \'Yakın akrabayı öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda mahkeme, Çotur\'u iyi hal indiriminden yararlandırarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katılmadığı için kararı bozarak, dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

YİNE \'SUÇSUZUM\' DEDİ

Bursa 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim önüne çıkan Gökhan Çotur, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak şunları söyledi:

“Bana iftira atıldı. Olaydan bir gün önce eve gelen kardeşimin bonzai içtiğini anladım. Onu uyararak, ‘Bir daha içersen seni döverim’ dedim. O da, ‘Peki ağabey’ dedi. Bir daha da hiçbir tartışmamız olmadı. Ertesi gün kardeşim öldürülmüş. Polis beni cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Bana iftira atılıyor. Benim olayla hiçbir ilgim yok. Olay günü annem, babam ve kardeşim ile birlikte kahvaltı ettik. Kahvaltıdan sonra kardeşime sigara almak için birlikte markete gittik. Daha sonra da ondan ayrılarak eve geldim. Polis de bir saat sonra beni cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Benim kardeşimden uyuşturucu için para istemem söz konusu değildir. Ben zaten çalışıyorum, param var. Benim ne kardeşim ile ne de anne babam ile bir sıkıntım yok. Suçsuzum, beraatımı istiyorum.

Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, daha önce iyi hal indirimi ile ömürboyu hapis cezası verilen sanığa indirim uygulanmamasını talep etti. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, bu kez sanığa indirim uygulamayarak ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası verdi.

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