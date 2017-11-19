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Kardeşini öldüren kişinin dedesini öldürdü

KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde Mustafa K

19 Kasım 2017 15:09

KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin ilçesinde Mustafa K., kardeşini bıçakla öldüren kişinin dedesi 73 yaşındaki Ali Dal\'ı tabancayla öldürüp kayıplara karıştı.
Olay, dün akşam Gaziosmanpaşa Mahallesi Havza Mevkii\'nde meydana geldi. Mustafa K., geçen yıl Afşin Adliyesi bahçesinde kardeşini bıçaklayarak öldüren kişinin dedesi Ali Dal\'a Havza Mevkii\'nde tabancayla ateş açıp kaçtı. Dal, vücuduna isabet eden kurşunlarla öldü. Olay yerinde yapılan inceleme ardından Ali Dal\'ın cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, Mustafa K.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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