Kardeşini öldürdü, cesedini babasıyla birlikte ormana gömdü

Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olduğu için 20 aydır aranan Hilal Özcan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 20 yaşındaki genç kızın kemikleri gömülü yerden çıkarılırken, anne ve babasıyla birlikte gözaltına altına alınan 24 yaşındaki Alparslan Özcan'ın suçunu itiraf ederek, kız kardeşini öldürdükten sonra babasıyla birlikte ormanlık alanda gömdüğünü söylediği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yaşar Korkusuz'un haberine göre, Ağlıboğaz Mahallesi'nde oturan Hilal Özcan'ın ablası Ülkü, 28 Haziran 2014'te Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak kızları Hilal'in kaybolduğunu ve haber alamadıklarını belirterek bulunması için yardım istedi. Polis yaptığı araştırmada genç kızın izine rastlayamadı. Bunun üzerine emniyette özel bir ekip kuruldu.

Baba, anne ve ağabey gözaltına alındı

Özel ekip yaptığı çalışmada Hilal Özcan'ın kaybolduğu günden bu yana hiçbir yerde görülmediğini, herhangi bir banka ya da resmi kurumda işlem yapmadığını tespit ederek cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirmeye başladı. Çalışmalarını bu yönde sürdüren ekip, genç kızın ailesi üzerinde yoğunlaştı ve detaylı araştırmanın ardından baba 59 yaşındaki Ramazan, anne 49 yaşındaki Emine ile ağabeyi Alparslan Özcan'ı dün gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 2 tüfek ele geçirildi.

"Telefonla çok konuşuyordu"

Suçlamaları kabul etmeyen aile fertleri daha sonra polis tarafından çapraz sorguya alındı. Sorgu sırasında Alparslan Özcan suçunu itiraf etti. Kız kardeşinin telefonla çok konuştuğunu öne süren Alparslan Özcan'ın "Kız kardeşim devamlı telefonla konuşuyordu. 'Bizi rezil ediyorsun, konuşma' dedik. Ne kadar ikaz ettiysek de konuşmasına devam etti. Adana 'ya gitmiştik teyzemlerde kalacaktık. 'Ben orada kalmam sevgilimin yanında kalacağım' dedi. Tekrar Kozan'a geldik. Bu konuyu tekrar tartıştık. Artık bağrıma tak etti, kimsenin yüzüne bakacak halim kalmamıştı. Çünkü devamlı bacımın dedikodusunu duyuyordum. Bu nedenle evde bulunan av tüfeğiyle öldürdüm. Daha sonra cesedi bir çuvala koyup eşeğe yükledik. Evden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alan götürüp gömdük. Annem çok ağladı" diye ifade verdiği öğrenildi.

Anne Emine Özcan'ın da ifadesinde kızının öldürüldüğünü bildiğini belirterek, "Beni tehdit ettiler. 'Kimseye söyleme, söylersen seni de öldürürüz' dediler. Ben de korktuğum için kimseye söyleyemedim" dediği belirtildi. Kayıp başvurusunda bulunan genç kızın ablası Ülkü Özcan'ın ise olaydan haberinin olmadığı öğrenildi.

İskeletleri bulundu

Cinayetin, kayıp başvurusundan bir gün önce 27 Haziran'da meydana geldiği belirtilirken, itirafın ardından Alparslan ve Ramazan Özcan, Ağlıboğaz Mahallesi'nin Çatalkaya mevkiindeki ormanlık alanda gösterdikleri yerde polis tarafından kazı yapıldı. Kazı sonucu Hilal Özcan'a ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemikler Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alparslan Özcan, babası Ramazan ve annesi Emine Özcan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

