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Kardeşini dilendiren ablaya dava ADANA (A.A)

05 Ekim 2011 20:54

-Kardeşini dilendiren ablaya dava ADANA (A.A) - 05.10.2011 - Adana'da 8 yaşındaki erkek kardeşini başına eşarp bağlayarak dilendirdiği iddia edilen sanık hakkında 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Alınan bilgiye göre, Özler Caddesi'nde yaklaşık 2 ay önce 8 yaşındaki erkek kardeşi R.Y'nin başına eşarp bağlayarak dilendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan sanık Durdu Y. (21) hakkında, Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Adana 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuksuz sanık Durdu Y'nin, ''çocukları ve kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanmak'' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ise cezalandırılması istendi. İddianamede, olayla ilgili olarak psikolog nezaretinde ifadesi alınan R.Y'nin, ''oyun oynamak istemesine karşın ablasının başına eşarp bağlayarak dilenmeye zorladığı, babası ve annesinin İstanbul'a dilenmeye gittiği, ablasından ise şikayetçi olmadığı'' ifadelerine yer verildi. Sanık Durdu Y'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.

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