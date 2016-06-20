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Kardeşini boğulmaktan kurtardığı gölette kayboldu!

AFAD ekipleri, Şanlı'yı bulmak gölette arama çalışması başlattı

20 Haziran 2016 00:56

Kırklareli'nde serinlemek için girdikleri gölette boğuma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran Yasin Şanlı, suda kayboldu. 

Habertürk’ün haberine göre, alınan bilgiye göre, Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde Fatih Kaya, Samet Sugur, Ramazan Şanlı ve ağabeyi Yasin Şanlı serinlemek için gölete girdi.

Bir süre sonra kardeşinin çırpındığını gören Yasin Şanlı, kardeşini gölet kenarına çıkardığı sırada suda kayboldu. Diğer 3 kişi ise göletten çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Kırklareli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri, Şanlı'yı bulmak gölette arama çalışması başlattı.

Fatih Kaya, sabah saatlerinde serinlemek için gölete geldiklerini, Yasin Şanlı'nın boğulma tehlikesi geçiren kardeşini sudan çıkarırken gözden kaybolduğunu, çok üzgün olduğunu söyledi.

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