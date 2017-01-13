Kardeşinden MHP'li vekile: Babamın oğlu sandığa oy atarken Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile şehitleri unutma

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişikliği teklifi oylamaları sürerken MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu'nun kardeşi Şemseddin Ahrazoğlu, Facebook adresinde "O kulübeye girerken ve sandığa oy atarken Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hatırlamanı ve ülkücü şehitleri unutmamanı bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun babamın oğlu. Gözlerinden öperim" paylaşımında bulundu.

Sözcü'nün haberine göre, Ahrazoğlu'nun yazdığı yazı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. MHP Genel Merkezi'nin de telefonlarının susmadığı öğrenildi.

Destek yorumları yapıldı

MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu'nun ağabeyinin yazdığı sözlerin ardından sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: “Tüm MHP milletvekillerine ders olsun. MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu'nun ağabeyi Şemsiddin Ahrazoğlu'nun kardeşine uyarısı gözlerimi yaşarttı.”‘

"Düşüncelerine katılmıyorum"

MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu ise ağabeyinin anayasa değişikliği konusunda kendisine sosyal medya üzerinden verdiği mesajı değerlendirdi ve ‘'O mesajı okudum. Yorumlarına katılmıyorum'' diyen MHP'li Ahrazoğlu şunları söyledi: “Ağabeyim ‘Bu vatanı düşünerek hareket et' diyor. Ben de kendi hür vicdanıma göre hareket ediyorum. Ama onun kişisel yorumlarına da katılmıyorum. Zaten ağabeyim, anayasa değişiklik paketine ‘Hayır' oyu vermem gibi, bu yönde bir telkinde de bulunmuyor. Ama onun sözleri medyaya yansıdıktan sonra altına yapılan yorumlar da maksadını aşmış durumda.” diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen hafta grup toplantısında “Benim bir tek evet oyum vardır, onu da vereceğim” demiş Necmettin Ahrazoğlu da şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Kendisinin bize bir talimatı olmamıştır. Bekleyip görelim.” demişti.

Facebook'tan yaptığı paylaşım büyük destek gördü

Necmettin Ahrazoğlu'nun ağabeyi Şemsiddin Ahrazoğlu Facebook'tan paylaşımı şöyle: