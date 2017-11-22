Kardeşi tarafından vurulan gencin organları bağışlandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastenede beyin ölümü gerçekleşen Mesut Dağ\'ın (33) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Dağ\'ın organları 6 kişiye nakledilecek.

Derik\'in Cevizpınar Mahallesi\'nde oturan Mesut Dağ, geçen 15 Kasım\'da, kardeşi Vedat Dağ ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Vedat Dağ\'ın tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Mesut Dağ, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, 5 gün önce Dağ\'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Mesut Dağ\'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Hastanede yapılan operasyonla Dağ\'ın bağışlanan organlarından korneaları, böbrekleri, karaciğeri ve kalbi 6 kişiye nakledilmek üzere alındı. Organlar, İl Sağlık Müdürlüğü\'nün girişimleri sonucu Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait uçak ile Diyarbakır, Malatya ve Ankara\'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman telefonla, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve İl Mütfüsü İsmail Çiçek ise hastaneye giderek Dağ Ailesi\'ne başsağlığında bulunup, organ bağışı için gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür ettiler. İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, erdemli davranışı ve büyük fedakârlığı için anne Saime Sayar Dağ\'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

\"Bağışlanan organlar ihtiyacı olan 6 hastaya ikinci bir hayat verecek. Bu noktada aile çok önemli bir karar aldı. Çünkü, Türkiye genelinde organ bağışı bekleyen binlerce kişi var. Ülkemizde sağlık alanında geldiğimiz nokta çok iyi. Organ nakli konusunda da önemli bir gelişme katediyoruz. Tabii tek eksiğimiz verici problemi. İnşallah bu anlamda düzenlediğimiz kampanyalarla bu verici oranlarımızı artıracağız. Bu hasta yakını ailesinin gösterdiği erdemli davranışından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Sağlık Müdürlüğü olarak organ nakli farkındalığını artırmak ve bu işin önemini kavratmak ve organ bağışını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor.\"



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