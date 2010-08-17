-KARDEŞİ OLMAYANLAR DA SOSYAL NEW YORK (A.A) - 16.08.2010 - Kardeş sahibi olmamanın, gençlerin sosyal becerilerine zarar vermediği ortaya çıktı. ABD'de 13 bin ortaokul ve lise öğrencisiyle yapılan araştırma, okul arkadaşlarının, tek çocukları, erkek ve kız kardeşleri bulunanlar kadar sıklıkta dost kabul ettiklerini gösterdi. Ohio Devlet Üniversitesinden Donna Bobbitt-Zeher'in Douglas Downey ile yürüttüğü araştırmanın sonuçları, Amerikan Toplumbilimsel Birliği'nin 105. yıllık toplantısında sunuldu. Araştırma çerçevesinde, 1994-1995 akademik yılında ülke çapında 100'den fazla okulda 7. ile 12. sınıflarda okuyan gençlerle yapılan söyleşilerden elde edilen veriler kullanıldı. Bu söyleşilerde gençlerden okullarındaki 5'i erkek ve 5'i kız olmak üzere arkadaş olarak gördükleri 10 kişiyi belirlemeleri istendiği, alınan verilerde, arkadaşlarının kardeşlerinin olup olmasının, öğrencilerin seçimlerinde farklılık yaratmadığı gözlendi. Donna Bobbitt-Zeher, araştırmanın kardeş sahibi olmanın, bir öğrencinin akranları arasında popüler olmasına hiçbir etkisinin bulunmadığını gösterdiğini belirterek, çocukların kreş ile lise dönemi arasında başkalarıyla geçinmek hakkında çok şey öğrendiğine inandığını kaydetti. Douglas Downey'in konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı bir araştırma, kardeşi olmayan çocukların, kreşteki sosyal becerilerinin en az bir kardeşi olanlardan daha zayıf olduğunu ortaya koymuştu.