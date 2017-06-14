Kardeşi KHK ile ihraç edilen OHAL Komisyonu üyesi: Dosyası önüme gelirse kararım FETÖ'cü olduğu yönündedir!

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyesi Mustafa İkbal'in öğretmen kardeşi Hüseyin İkbal'in darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında ihraç edildiği ortaya çıktı. İkbal, "Dosyası komisyona gelirse, fikrim ve kararım FETÖ’cü olduğu yönündedir" dedi.

Mustafa İkbal, kardeşi Hüseyin İkbal'in olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 672 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildiğini ifade etti.

İkbal şunları söyledi:

"Görüşmüyoruz"

“FETÖ’den ihraç edilen Hüseyin İkbal’in kardeşim olduğu doğrudur. 3 yıldır görüşmüyoruz. Biz 10 kardeşiz, bir tanesi böyle çıktı. Etrafında olan, tanıyan herkes bilir cemaate yakınlığını. Cemaatin sendikasına üyeydi. İkimizin görüşünün aynı olması gerekmiyor. Devletimiz bize komisyon üyeliği görevini verdi. Dosyası komisyona gelirse, fikrim ve kararım FETÖ’cü olduğu yönündedir.”

"Ben de başvuracağım"

1 Eylül tarihli 672 sayılı KHK ile İstanbul Arnavutköy’de bulunan okulundaki görevinden ihraç edildiği öğrenilen Hüseyin İkbal ise özetle şunları söyledi:

“Bunların sayesinde geldiğim bir yer yok. Bankasında 10 yıllık bir hesabım vardı bu birkaç yıldır da kullanmıyordum o hesabı. Yurtdışından falan gelen bazı EFT’ler vardı. Reklam işleriyle uğraşıyordum. Destek amaçlı yatırılmış hiç param yok. Herkes gibi ben de komisyona başvuracağım tabii. Çok da öğretmenlik sevdalısı bir insan değilim, kendim bir iş kurdum. Ama mağduriyetimiz sözkonusu, mahrum olduğumuz bazı haklar var, toplumda bir imaj zedelenmesi var, 3 tane çocuğum var benim. Benim sadece istifa ettiğim bir sendika üyeliğim vardı. 15 Temmuz’dan birkaç ay önce istifa etmiştim. Komisyondan kimse için olumlu bir karar çıkacağını da düşünmüyorum.”