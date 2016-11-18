Kardeşi göçük altındaki işçiyle konuştu; sinyalin geldiği alana doğru arama çalışması başlatıldı

Siirt'teki bakır madeninde meydana gelen göçüğün altında kalan bir işçiyle temas kurulduğu iddia edildi. GSM operatörleri bölgede destek için hazır bulunuyor.

Kardeşi göçük altındaki işçiyle görüntülü arama yaparak konuştuğunu iddia etti. Bölgeden bildiren muhabir CNN Türk canlı yayında GSM şirketlerinin sinyalin geldiği bölgeyi tespit ettiğini, arama çalışmalarının o bölgeye doğru başlatıldığını bildirdi.

3 işçinin cenazesine ulaşıldı

Siirt'in Şilvan ilçesi Maden köyündeki Ciner Grubu'na bağlı Park Elektrik'in taşeron şirketi Antlar İnşaat'ın çalışmasında göçük meydana geldi. 3 işçinin cenazesine ulaşıldı. Saat 20.30'da meydana gelen göçükte mahsur kalan 13 işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor. Maden bölgesinde heyelanın zaman zaman devam etmesi nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Başbakan Binali Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Üç madenci maalesef hayatını kaybetti. 13 madenci için de kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu ocak özel bir işletme, çalışmalar valilik, başbakanlık, bütün birimlerce devam ediyor. Açık ocak olması, yağış nedeniyle çalışmalar ağır ilerliyor" dedi.

Heyelan nedeni aşırı yağış

Heyelanın aşırı yağışlar nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiği Valilik açıklamasında, çevre illerden bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bölge illerden takviye arama-kurtarma ekipleri de olay yerine intikal etmektedir. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle AFAD, Kızılay, Sağlık Bakanlığı, şirket yetkilileri ve Jandarma desteği ile kontrollü bir şekilde yürütülmektedir. Heyelanın aşırı yağışlar nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmekle birlikte, sebepleri hususunda araştırma ve inceleme devam etmektedir.

Arama-kurtarma çalışmaları, Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Van AFAD kurtarma ekipleri, Sağlık Bakanlığı Umke ekibi, Kızılay, maden şirketine ait arama-kurtarma ekibi ve jandarma arama-kurtarma ekibinin katılımı ile sürdürülmektedir. AFAD Erzurum arama-kurtarma ekibi, olay mahalline ulaşmak üzeredir."

Maden şirketinden açıklama

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy bakır madeni sahasında ilk belirlemelere göre aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiği, bölgede toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle de üretime ara verildiği bildirildi. Park Elektrik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, "Şirketimizin Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy bakır madeni sahasında ilk belirlemelere göre aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana gelmiştir. Kurulan kriz masasının çalışmaları devam etmektedir. Bölgede toprak kayması riskinin devam ettiği de dikkate alınarak Madenköy bakır madeni sahasında üretime ara verilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İsimleri belli oldu

İşçilerin kurtarılması çalışmaları sürerken, heyelan olduğu sırada iş makinaları ile çalışan ve toprak altında kalan 16 kişinin kimlikleri de açıklandı. Resmi makamların açıkladığı cenazesine ulaşılan 3 kişiyle birlikte heyelan altında kalan 16 kişinin adları ve memleketleri şöyle:

1- Savaş Kızılkan: Ekskavatör operatörü (Diyarbakır)

2- Kerem Arat : Ekskavatör operatörü (Şirvan ilçesi Derinçay köyü)

3- Murat Ant : Ekskavatör operatörü, (Şirvan ilçesi Madenköy)

4- İbrahim Kılınç: Ekskavatör operatörü, (Siirt)

5- Kasim Tari : Ekskavatör operatörü (Diyarbakır)

6- Şefik Tuncer : Ekskavatör operatörü (Batman)

7- Sedat Bulut : Rok operatörü (Şirvan ilçesi Otluk köyü)

8- Abdurrahman Sönmezsoy : Rok operatörü (Batman)

9- Reşit Can : Kamyon şoförü, (Siirt Yağmurtepe köyü)

10- Halil Başer : Kamyon şoförü (Siirt Kurtalan ilçesi)

11- Mahmut Batumak : Kamyon şoförü (Şirvan ilçesi Taşkaya köyü)

12- Bedrettin Caylı: Kamyon şoförü (Şirvan ilçesi Yatağan köyü)

13- Nusret Beyazalma: Kamyon şoförü (Van Edremit)

14- Yavuz Yıldız: Kamyon şoförü (Şirvan ilçesi)

15- İsmail Tekin: Kamyon şoförü (Siirt Eruh ilçesi)

16- Abdulbaki Aydın: Kamyon şoförü (Siirt Eruh ilçesi)