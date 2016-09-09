Kardeşi 'FETÖ'den tutuklanan AKP'li Şaban Dişli hakkında "İş adamını 'FETÖ'den hapse attırmakla tehdit etti" iddiası

15 Temmuz’daki darbe girişiminin baş aktörlerinden biri olduğu belirtilen Tümgeneral Mehmet Dişli’nin ağabeyi AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli memleketi Sakarya'da işadamı Yusuf Elturan ile mahkemelik oldu. 11 yıl AKP il başkan yardımcılığı yapan Elturan, Dişli hakkında tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Elturan, suç duyurusunda Dişli’nin kendisini 'FETÖ’den içeri attırmakla tehdit ettiğini ileri sürerek, dosyaya Dişli’nin ses kaydını koydu.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde önemli rol oynayan ve TSK'dan atılan Tümgeneral Mehmet Dişli ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan Sakaryalı işadamı Yusuf Elturan, darbeci generalin kardeşi olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin kendisini tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “Dişli bana ‘Neden böyle bir şey paylaştın, vali ve savcı ile yakınlığımı biliyorsun. FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirip seni içeriye aldıracağım' dedi” ifadesine yer verdi. İşadamı, tehditle ilgili ses kaydını da şikayet dosyasına koydu.

"Valiyle, savcıyla yakınlığımı biliyorsun"

Serdivan Polis Merkezi Amirliği'ne ifade veren işadamı Elturan'ın suç duyurusu şöyle:

“Kendime ait Facebook sayfamdan gazeteci yazar Süleyman Özışık'ın başkaları tarafından paylaşılan ve benim görüp de paylaşmak istediğim sesli makalesini paylaştım. Aradan 1 gün geçtikten sonra telefonumun rehberimde kayıtlı bulunan Sakarya Milletvekilimiz olan Şaban Dişli, kullanmış olduğum 533 525….. nolu telefonumu 532 246….. nolu telefondan aramış, duymamışım. Daha sonra ben kendini aradım. Bana paylaştığım sesli makale ile ilgili bana ‘neden böyle bir şey paylaştın, vali ve savcı ile yakınlığımı biliyorsun, FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirip seni içeriye aldıracağım' dedi."

Serdivan'da 500 kişi çalıştıran büyük bir müteahhit olduğunu belirten Yusuf Elturan, daha önce de AKP'de 11 yıl il başkan yardımcısı olarak aktif siyasetin içinde olduğunu söyledi.

Dişli'nin tehdidiyle ilgili ses kaydı olduğunu ve bunu savcılığa teslim ettiğini söyleyen Elturan Sözcü’den Veli Toprak’a konuştu:

“Geri adım atmam söz konusu değil. Ben AKP'de görev aldığım dönemde FETÖ ile mücadele ettim. 17-25 Aralık'tan sonra bunlar üzerimize geldi. 15 Temmuz darbe gecesi valilik darbeci askerler tarafından işgal edilince her vatansever gibi ben de oraya gittim. Dişli'nin yakın çevresi ona yanlış yaptırıyor.”

Oyunu Akar bozmuştu

Darbe girişimi gecesi komutanlık katında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın başına silah dayanmasında başrolde olduğu belirtilen yakın çalışma arkadaşı Tümgeneral Mehmet Dişli'nin daha sonra ‘darbecilerden yana değilmiş' gibi bir oyun oynadığı, ancak bu oyunu bizzat Akar'ın bozduğu ortaya çıkmıştı. Akar, rehin tutulduğu Akıncı Üssü'nde kurtarıldıktan sonra Başbakan Binali Yıldırım'la görüşmek için helikopterle Çankaya Köşkü'ne gitmiş, bu sırada helikopterden Akar'la birlikte Dişli'nin de inmesi tartışma yaratmıştı.