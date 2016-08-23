Kardeşi ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan AKP'li başkan istifa etti

AKP Şiran İlçe Başkanı Bekir Kara, kardeşi Abdullah Kara’nın darbe girişimi sonrasında başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanması nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, AKP Gümüşhane İl Başkanlığı’nda konuyla ilgili açıklama yapan Bekir Kara, 15 Temmuz olayları sonrasında kardeşi Abdullah Kara’nın gözaltına alındığını hatırlatarak, "17-25 Aralık 2013 süreci sonrasında kendisiyle konuştum ve uyardım. Bana, ‘bunlarla herhangi bir ilişkim kalmamıştır’ cevabını verdi. Suçsuz olduğuna inanıyorum. Tabi bu süreç sonrasında herhangi bir suçu varsa, bu kardeşim de olsa cezasını çekmelidir” dedi.

Kendisinin ve AKP teşkilatının 17-25 Aralık süreci sonrasında devlet dışında bütün yapılarla mücadele ettiğini belirten Kara, şunları söyledi:

"O anlamda bugün içim çok rahat. Bu haklı mücadelemize tüm Şiran halkı, eş, dost herkes şahittir. Bugün geldiğimiz noktada Sayın Bakanımız Fikri Işık beyin de tavsiyesi ve desteğiyle ben de bir inisiyatif alarak, partimin ve teşkilatımın bu süreçte en ufak bir zarar görmesini istemiyorum.

Bunun yanı sıra kardeşimle ilgili adli sürecin de sağlıklı yürütülmesi için bugün itibari ile Ak Parti Şiran İlçe Başkanı olarak görevimden istifa ediyorum."