Kardeşi FETÖ okulunda okuduğu için başvurusu iptal edilen adayın hukuk zaferi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı\'nın, \'2017 yılı dış kaynaktan astsubay temini\' sınavında başarılı olan B.O.\'nun (24) başvurusu, kardeşinin FETÖ soruşturmasında kapatılan özel lisede eğitim görmesi nedeniyle iptal edildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi\'nce iptal kararı, hukuka aykırı bulunarak, yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

B.O., Milli Savunma Bakanlığı’nın Ekim- Aralık 2017 döneminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na alınmak üzere açtığı \'dış kaynaktan astsubay temini\' sınavına girmek için başvuru yaptı. Ön başvurusu kabul edilerek, \'fiziki yeterlilik\' sınavı ile mülakata giren B.O., başarılı oldu. Bir süre sonra B.O.’nun başvurusu, sınavın ardından yapılacak asıl kayıt öncesi gerçekleştirilen arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında, kardeşinin FETÖ soruşturmasında kapatılan özel lisede 2015- 2016 yıllarında eğitim gördüğünün anlaşılması üzerine iptal edildi. B.O., avukatı aracılığıyla 31 Mayıs günü Ankara 12. İdare Mahkemesi\'ne başvurarak, karara itiraz etti; ancak mahkeme heyeti, B.O.\'nun başvurusunu reddetti.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

B.O., bu kez Ankara Bölge İdare Mahkemesi\'ne başvurdu. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, B.O.\'yu haklı buldu. Heyetin oy birliğiyle aldığı kararda, davacının kardeşinin 2015- 2016 yıllarında FETÖ’den kapatılan özel lisede eğitim gördüğü için başvurusunun iptal edildiğine vurgu yapıldı. Kararda, subay alımlarında yönetmelik gereği yapılan güvenlik ve arşiv araştırmasında ulaşılan bilgi ve kanaatin; somut, güvenilir, teyit edilebilir nitelikte olması, tahmine, tasavvura ve ön yargıya dayalı olmaması, aynı yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle de desteklenmesi, inceleme ve değerlendirmenin hukuken denetlenebilir nitelikte olması gerektiğine dikkat çekildi. Kararda \'hukuka aykırılık\' vurgusu da yapılarak, şöyle denildi:

\"Bu durumda anılan örgütle davacı arasında güvenliği zedeleyecek ne tür bir ilişkinin bulunduğunun ortaya konulamadığı, davacı hakkında, terör örgütü ile irtibat veya iltisakını ortaya koyabilecek somut kanaate ve bilgiye dayalı, güvenilir, teyit edilebilir ve ön yargıdan uzak, hukuken denetlenebilir nitelikte bulgular elde edilmediği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Ayrıca hukuka açıkça aykırı olduğu tespit edilen dava konusu işlemin uygulanması halinde davacının adaylık statüsünün sona ereceği, dolayısıyla telafisi güç zararlara neden olacağı açık olduğundan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir. Dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.\"

\'KARAR EMSAL OLACAK\'

B.O.\'nun avukatı Ebubekir Elmalı, mahkemenin yerinde karar verdiğini belirterek, \"Müvekkil hakkında hiçbir olumsuz tespit bulunmadığı, suç ve cezanın şahsi olduğu, bir kişinin bir terör örgütü ile bağlantısı olmasının yalnızca kendisini bağlayacağı, bu hususun Anayasa\'nın 38. maddesi ile korunduğu hususlarını dile getirerek Bölge İdare Mahkemesi\'ne itiraz ettik. Ayrıca kardeşi hakkında terör örgütüyle irtibatlı ve üyesi olduğuna dair somut bilgi ve belge de bulunamamıştır. Sonuç olarak mahkeme, yürütmenin durdurulması talebimizi kabul etmiştir. Bu karar buna benzer birçok davaya emsal olacaktır. Müvekkilim yakın zamanda görevine başlayacaktır\" dedi.

GÖREVE BAŞLAYACAK

B.O.’nun, Milli Savunma Bakanlığı Astsubaylık Meslek Yüksekokulu\'nda 6 aylık eğitimin ardından ataması yapılarak, görevine başlayacağı belirtildi.



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