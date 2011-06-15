Kardeş Yunanistan ayakta!

T24

VERGİ, KESİNTİ, ÖZELLEŞTİRME



Yunan Parlamentosu'nun bulunduğu ''Sindagma'' meydanında toplanan ve ''Kendinizi de borçlarınızı da alıp gidin'' şeklinde sloganlar atan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.Göstericiler de polise taş, sopa, plastik su şişesi benzeri cisimler fırlattı. Kendilerini ''iktidar karşıtı'' olarak adlandıran maskeli şahıslar ise güvenlik ekiplerine molotofkokteyli attılar.Bazı göstericilerin de bakan veya milletvekili taşıdığını sandıkları araçların sileceklerini kırmaya çalıştıkları, Başbakan Yorgo Papandreu'nun aracına ise yumurta fırlattıkları öğrenildi.Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanlarının bugün gittikleri 24 saatlik greve katılan Yunan Devlet Televizyonu NET ile Atina Haber Ajansı (ANA) ise gelişmeleri aktarmak üzere yayına başladılar.Bu arada, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile dün görüşme talebinde bulunan Papandreu ise bugün Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı açıklamada, ülkenin kriz ile mücadelesinde herkesin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini, kendisinin ve hükümetinin de bu yolda ilerlediğini söyledi.Herkesin tüm gücüyle Yunanistan'ın kurtuluşu için çalışması gerektiğini belirten Papandreu, kritik bir dönemden geçildiğini ve kritik kararlar alınması gerektiğini de belirtti.Yunan medyası, hükümetin Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (ECB)ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Troykası ile varılan paket anlaşma çerçevesinde hazırladığı orta vadeli bütçe planına tepkiler sürerken, Başbakan Papandreu'nun, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'tan olağanüstü görüşme talep etmesinin, erken seçim senaryolarını yeniden gündeme getirdiği değerlendirmesinde bulunmuştu.Hükümetin 2012-2015 dönemini kapsayan ek önlem paketi 28 milyar euro tutarında kesintiler yapılmasını öngörüyor. Ayrıca önümüzdeki dört yıl için 50 milyar euro'luk bir özelleştirme programı hazırlandı. Gerekli adımlar atılmazsa ülke ABD ve IMF'nin oluşturduğu 110 milyar euro'luk ek yardım paketinden yararlanamayacak. Ancak önlemler hükümet saflarında da tartışma yaratıyor. Bazı iktidar milletvekilleri son paketin aleyhinde tavır aldı.Dün bir milletvekili planları gerekçe göstererek partisinden istifa ederken bir diğeri paket aleyhinde oy vereceğini söyledi. Papandreu'nun Sosyalist Partisi PASOK, 300 sandalyeli parlamentoda beş sandalyelik bir çoğunluğa sahip. Sosyalistler iktidara geldiklerinde ülkenin yıllardır gerçek borçlanma ve bütçe açığı rakamlarını gizlediği ortaya çıkmıştı. Ancak önlemler Sosyalistlere desteği baltaladı. Hafta sonunda düzenlenen bir anket, ana muhalefetteki Yeni Demokrasi'yi Sosyalist PASOK'un dört puan önünde gösterdi.Ülkede bir sonraki genel seçim 2013 Ekim'inde yapılacak. Ancak PASOK'a yönelen baskılar bazı çevrelerde erken genel seçimin olasılığının tartışılmasına yol açtı.Bazı basın kuruluşları, planın onay alamaması halinde 24 Temmuz'da erken seçime gidilebileceğini öne sürüyor.