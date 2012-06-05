Kardeş ve silah arkadaşına son görev

Diyarbakır'da şehit olan binbaşı ve uzman çavuş gözyaşlarıyla toprağa verildi. Babalarını kaybeden çocukları teselli etmek için seferber olanlar arasında şehit kardeşi gibi subay olan yarbay Kurt da vardı.

Lice'deki mayın patlamasında şehit olan Uzman Çavuş Acıcı, memleketi Osmaniye'de cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan Lice Jandarma İlçe Komutanı Kurmay Binbaşı Ercan Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı son yolculuğuna uğurlandı.

Binbaşı Kurt için Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazına Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in yanı sıra çok sayıda askeri personel ve emniyet teşkilatı mensubu katıldı.

Cenaze namazı öncesinde camiye gelenler, Kurt'un eşi Fatma, babası Ahmet, annesi Zehra ve Afganistan'daki Barış Kuvveti'nde görevli ağabeyi yarbay Baki Kurt'a taziyelerini sundu. Şehit Binbaşı Kurt'un 6 yaşındaki oğlu Koray ve 2 yaşındaki kızı Gökçe ile yakınları ilgilendi.

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ekrem Keleş, şehitliğin hakka yürümenin en güzel şekli olduğunu belirterek, Allah'ın şehitleri Kur'an-ı Kerim'de övdüğünü söyledi. Kalanların üzerine düşen görevin şehidin emanetine sahip çıkmak olduğunu dile getiren Keleş, ''Şehidimiz ailesinin evladıydı, artık milletimizin evladıdır'' dedi ve namazı kılanlardan helallik istedi.

Cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşınan Kurt'un naaşı, defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Osmaniye şehidini uğurladı

Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın cenazesi ise memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Şehit Açıcı'nın (38) cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak Fatih Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada yakınlarından helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Envarul Hamit Camisi'ne getirildi.

Cenazenin cami avlusuna getirilişi sırasında şehidin bazı yakınlarının tabuta sarılarak, gözyaşı döktüğü görüldü. Törende, şehidin babası Mustafa Açıcı (74) ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Şehidin eşi Songül Açıcı (33) ve çocukları Oğulcan (11), Vedat (10) ve Eyşan (2) da cenaze törenine katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından Osmaniye Müftü Yardımcısı Behçet Bilgin, cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından şehidin naaşı askeri törenle götürüldüğü Karacalar Mezarlığı'na defnedildi.

Jandarma Binbaşı Ercan Kurt ile birlikte Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı, Lice ilçesinin Abalı Köyü sınırları içinde yol kesen bölücü terör örgütü mensubu PKK/KCK'lı teröristlerce, Diyarbakır'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünde seyahat eden bir yabancı uyruklu şahsın kaçırılması ve bir şahsın da aracının yakılması olayı ile ilgili olarak başlatılan operasyon sırasında, mayın patlaması sonucu şehit olmuştu.