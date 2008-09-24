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Spor

Kardeş Sofuoğlu daha talihli çıktı

İtalya'da Superbike yarışına katılan Kenan Sofuoğlu starttan hemen sonra kaza yaptı. Sofuoğlu'nun motorcu ağabeyi de geçen yıl antrenmanda kaza yapıp ölmüştü

24 Eylül 2008 03:00

İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Vallelunga pistinde yapılan Superbike yarışına katılan geçen yılın Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu start verilmesinin hemen ardından ilk virajda kaza yaptı.

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Ölümden dönen Sofuoğlu'nun büyük ağabeyi Bahattin Sofuğlu 2002 yılında geçirdiği motorsiklet kazasında, diğer  ağabeyi Sinan Sofuoğlu ise geçen mayıs ayında Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki yarış pistinde antrenman sırasında geçirdiği kazayla hayatını kaybetmişti.

Metrelerce sürüklendi

Dünkü yarışta, GP şampiyonu İtalyan pilot Max Biaggi kontrolünü kaybedip, Troy Corser ve Carlos Checa'ya temas etti. Temasın etkisiyle kontrolünü kaybeden Checa, Honda adına yarışan Türk pilot Kenan Sofuoğlu'na çarptı. Corser ve Checa kontrollerini yeniden sağlamayı başarırken, Biaggi ve Sofuoğlu taklalar atıp metrelerce sürüklendi.

İki motosiklet de hurda oldu

İki motosiklet de hurda haline gelirken, büyük panik yaşandı. Kazadan hemen sonra ayağa kalkan Biaggi, iyi olduğunu ilan ederken, bir kaç saniye sonra da Sofuoğlu ayağa kalktı. Sofuoğlu'nun durumunun iyi olduğu ögrenildi.

İki ağabeyi de yaşamını yitirmişti

Motosiklet yarışında dünya çapında başarı kazanan Kenan Sofuoğlu’nun, kendi gibi şampiyon ağabeyi Sinan, Körfez Pisti’nde geçirdiği kaza sonrası yaşamını yitirmişti. Sofuoğlu ailesinin acısı bununla da sınırlı değildi.  Kardeşlerin en büyüğü Bahattin Sofuoğlu da 2002 yılında, 24 yaşında motosiklet kazasında ölmüştü.

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