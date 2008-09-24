Kardeş Sofuoğlu daha talihli çıktı

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Ölümden dönen Sofuoğlu'nun büyük ağabeyi Bahattin Sofuğlu 2002 yılında geçirdiği motorsiklet kazasında, diğer ağabeyi Sinan Sofuoğlu ise geçen mayıs ayında Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki yarış pistinde antrenman sırasında geçirdiği kazayla hayatını kaybetmişti.Dünkü yarışta, GP şampiyonu İtalyan pilot Max Biaggi kontrolünü kaybedip, Troy Corser ve Carlos Checa'ya temas etti. Temasın etkisiyle kontrolünü kaybeden Checa, Honda adına yarışan Türk pilot Kenan Sofuoğlu'na çarptı. Corser ve Checa kontrollerini yeniden sağlamayı başarırken, Biaggi ve Sofuoğlu taklalar atıp metrelerce sürüklendi.İki motosiklet de hurda haline gelirken, büyük panik yaşandı. Kazadan hemen sonra ayağa kalkan Biaggi, iyi olduğunu ilan ederken, bir kaç saniye sonra da Sofuoğlu ayağa kalktı. Sofuoğlu'nun durumunun iyi olduğu ögrenildi.Motosiklet yarışında dünya çapında başarı kazanan Kenan Sofuoğlu’nun, kendi gibi şampiyon ağabeyi Sinan, Körfez Pisti’nde geçirdiği kaza sonrası yaşamını yitirmişti. Sofuoğlu ailesinin acısı bununla da sınırlı değildi. Kardeşlerin en büyüğü Bahattin Sofuoğlu da 2002 yılında, 24 yaşında motosiklet kazasında ölmüştü.