Kardeş partiden Merkel’e sert eleştiri



Der Spiegel'e bir açıklama yapan Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, “Bu bizi daha uzun süre meşgul edecek bir hataydı. Şişenin kapağını kapatma imkanı kalmadı” diye konuştu.

Seehofer'in lideri olduğu CSU, Merkel'in partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik'in Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi.

CSU lideri Seehofer Almanya'yı çok büyük problemlerin beklediğini belirterek “Yavaş yavaş yönetilemez bir kriz durumuna doğru ilerliyoruz” diye konuştu.

Milliyetçi popülist Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı partisinin toplantısına davet ettiğini belirten Seehofer kendisiyle “bir çözüm arayacağını” ifade etti.

Bavyera Eyalet Başbakanı Seehofer, AB sınırlarının korunması noktasında Macaristan'a da destek olacaklarını ifade etti. Orban ile telefonda görüşen Seehofer, yüksek sığınmacı sayılarıyla başa çıkılmasında Schengen Anlaşması'nın korunması için gereken her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.