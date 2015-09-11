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Dünya
Deutsche Welle

Kardeş partiden Merkel’e sert eleştiri

Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer, Macaristan’dan gelen mültecilerin Almanya’ya kabul edilmesinin bir hata olduğunu söyledi.

11 Eylül 2015 21:17


Der Spiegel'e bir açıklama yapan Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, “Bu bizi daha uzun süre meşgul edecek bir hataydı. Şişenin kapağını kapatma imkanı kalmadı” diye konuştu.

Seehofer'in lideri olduğu CSU, Merkel'in partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik'in Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi.

CSU lideri Seehofer Almanya'yı çok büyük problemlerin beklediğini belirterek “Yavaş yavaş yönetilemez bir kriz durumuna doğru ilerliyoruz” diye konuştu.

Milliyetçi popülist Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı partisinin toplantısına davet ettiğini belirten Seehofer kendisiyle “bir çözüm arayacağını” ifade etti.

Bavyera Eyalet Başbakanı Seehofer, AB sınırlarının korunması noktasında Macaristan'a da destek olacaklarını ifade etti. Orban ile telefonda görüşen Seehofer, yüksek sığınmacı sayılarıyla başa çıkılmasında Schengen Anlaşması'nın korunması için gereken her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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