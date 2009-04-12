Kardeş Obama İngiltere'den vize alamadı

ABD Başkanı Barack Obama'nın Kenya'da yaşayan üvey kardeşi Samson Obama'nın İngiltere'ye girişine izin verilmedi.



İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Obama'nın kardeşinin İngiltere'ye daha önce gelişinde yüz kızartıcı bir suç işlemekle itham edilmiş olması nedeniyle ülkeye girişine izin verilmediğini doğruladı.



News Of the World'ün haberine göre, Samson Obama'ya vize verilmemesinin nedeni daha önceki ziyareti sırasında Britanyalı bir kıza cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmış olması. Habere göre, Berkshire'da gerçekleşen olayda Samson Obama sorgulandı, ancak daha sonra serbest bırakıldı.



İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü de yetkililerin Obama'nın kardeşinin vize belgelerinin sahte olduğunu farketmeleri üzerine daha ayrıntılı soruşturma yaptıklarını ve bu sonuca ulaştıklarını açıkladı.



Nairobi'de bir cep telefonu dükkanı işleten Samson Obama, Washington'a gitmeden önce İngiltere'de kısa bir mola vermeyi planlıyordu.



Vize alamayan Samson Obama, resmen İngiltere'ye giriş yapmaksızın doğrudan ABD uçağına bindi.

