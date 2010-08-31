-KARDEŞ KAVGASINDA 1 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Ataşehir'de aralarında kavga çıkan iki kardeşten biri, diğerini bıçakla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Kayışdağı Mahallesi Nusret Sokak'taki bir binada oturan Temel Kayaoğlu (61) ile Şenol Kayaoğlu (47) arasında, yaptırdıkları çatı katı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Temel Kayaoğlu, Şenol Kayaoğlu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Kayaoğlu, kaldırıldığı Özel Avicenna Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan Temel Kayaoğlu yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.