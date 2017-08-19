Kardeş katili tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi’de tartıştığı kardeşi, 46 yaşındaki Yakup\'u öldürdüğü öne sürülen 50 yaşındaki Adem Tursun, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Cinayet ardından firar eden kardeş katili Adem, bir çay ocağında yakalandı.

Melikgazi İlçesi\'ne bağlı Konaklar Mahallesi Yalıntepe Caddesi\'ndeki evde dün çıkan kavgada S.E. adlı kadınla uzun süreden bu yana birlikte olan Yakup Tursun, ağabeyi Adem ile birlikte yaşadığı kadınıyla ilişkiye girme teklifinde bulunduğu için kavga etti. Kavgada kardeşini tüfekle vurarak öldüren Adem Tursun, sorgusunda, kardeşinin kendisine ağır küfürler ettiğini, birlikte olduğu kadına tacizde bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Ölen Yakup\'un sevgilisi S.E. ise, ağabeyin kendisine sarkıntılık yaptığını ve birlikte olmak istediği için çıkan tartışmada Yakup’un yaşamına son verdiği söyledi.

KARDEŞ KATİLİ AĞABEY ÇAY İÇERKEN YAKALANDI

Kardeşi Yakup\'u başından tek el ateş ederek öldüren ve tüfeği de yanında götüren Adem Tursun, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği polisleri tarafından Merkez Melikgazi İlçesi\'ne bağlı Hunat Mahallesi\'ndeki bir çay ocağında çay içerken yakalandı. Kardeş katili ağabeyin suç aleti av tüfeğini cinayet işlenen bölgedeki metruk bir bina içine attığı belirlendi. Suç aleti tüfek zanlının yer göstermesi sırasında ele geçirildi.

Cinayet Büro Amirliği polisleri, sorgu ardından geniş güvenlik önlemleri altında Adliyeye getirilen Adem Tursun, mahkeme tarafından cinayet suçundan tutuklandı.



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