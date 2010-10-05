-''KARDEŞ KANI''NIN KİLOSU 120 LİRA MALATYA (A.A) - 05.10.2010 - Aktarların kilogramını 120 liradan sattığı ''kardeş kanı'' isimli bitki, pahalı olmasına rağmen yok satıyor. Malatya kent merkezinde aktarlık yapan esnaflardan Abdullah Yakar, Türkiye'ye, Çin, Hindistan ve Endonezya'dan gelen ''Kardeş kanı'' isimli bitkinin kilogram fiyatının 120 lira olduğuna işaret etti. Yakar, ''İçten ve dıştan ağır yaralanmalarda kan dindirici. Toz haline getirip bıçak yaralanması olsun, diğer yaralanmalar da olsun kullanılabilir. Fiyatı yüksek ama, fiyatının aksine çok rağbet görüyor'' dedi. Kış yaklaşınca gribe iyi gelen bitkilere de rağbetin arttığını belirten Yakar, ıhlamur, zencefil, tarçın, havlucan, kuşburnu gibi bitkilerin köklerinin gribe iyi geldiğini ve bu nedenle çok tercih edildiğini söyledi. Grip ve öksürükte etkili olan ıhlamur, zencefil, tarçın, havlucan gibi bitkilere kuşburnu da ilave edilebileceğini anlatan Yakar, bu bitkilerin soğuk algınlığına karşı etkili olduğunu, ancak bilinçli kullanılması gerektiğini dile getirdi. Yakar, ''Bu bitkiler doktorun tedavisine destekleyici olmalı'' dedi. Artık insanların bitkilerin faydalarına karşı çok ilgili olmaya başladığını ifade eden Yakar, en çok rağbet gören bitkilerle ilgili de bilgi verdi. Yakar, şöyle konuştu: ''Kişniş tozu çok rağbet gören bitkilerden. 'Aft' dediğimiz ağızdaki yaralarda etkili. Güçlendirici olarak da çeşitli macunlara katılan bir bitki tozu. Zencefil her türlü karışım içine giriyor. Ülser, romatizma bel ağrıları için yapılan karışımlara katılan bir bitki. Balla veya pekmezle karıştırılarak da tüketilebiliyor. Havlucan, tarçın ve ıhlamur da karıştırıldığında girip ve soğuk algınlığında etkili bir karışım.'' Rezene çayının bebeklerin karın ağrısı ve gaz sancılarında etkili olduğunu dile getiren Yakar, bu bitkinin bağırsak sistemini de çalıştırdığını kaydetti. Hazan isimli bitkinin kereviz tohumu ile birlikte fosfat eritici olduğunu aktaran Yakar, prostat hastalığında da etkili olduğunu belirtti.