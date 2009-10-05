T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KARDEMİR'de Genel Müdür görevden alındı

05 Ekim 2009 23:36

arabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Osman Kılavuz'un görev alındığı bildirildi.

KARDEMİR'in yazılı açıklamasında, şirketin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Kılavuz'un anlaşarak 7 Ekim 2009 mesai bitiminden itibaren görevinin sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Kılavuz'un görevden ayrılması nedeniyle genel müdürlüğe asaleten atama yapılıncaya kadar şirketin İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Metin Altan'ın vekaleten atanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kılavuz, KARDEMİR'de 2003'ten buyana görev yapıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24