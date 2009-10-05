KARDEMİR'de Genel Müdür görevden alındı

arabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Osman Kılavuz'un görev alındığı bildirildi.

KARDEMİR'in yazılı açıklamasında, şirketin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Kılavuz'un anlaşarak 7 Ekim 2009 mesai bitiminden itibaren görevinin sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Kılavuz'un görevden ayrılması nedeniyle genel müdürlüğe asaleten atama yapılıncaya kadar şirketin İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Metin Altan'ın vekaleten atanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kılavuz, KARDEMİR'de 2003'ten buyana görev yapıyordu.