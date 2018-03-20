Kardemir'de 4. Hava Ayrıştırma Tesisi devreye alındı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları\'nın (Kardemir) artan kapasitelere bağlı olarak proseste kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak olan 4. Hava Ayrıştırma Tesisi, düzenlenen törenle devreye alındı.

Kardemir\'deki açılış törenine Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, yönetim kurulu üyeleri ve işçiler katıldı. Kurban kesimi ve dualarla yapılan açılışta konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, \"Kardemir\'i teknolojinin bütün imkanları ile donatacağız ve katma değerli ürünlerle gelirlerimizi artıracağız. Artırmış olduğumuz gelirlerle personelimizin de ne hak ediyorsa hak ettiğini vereceğiz. Son teknolojiyi kullanarak hem üretim maliyetini düşüreceğiz hem de ülkemizin dışa açık olduğu demir çelik ithalatının büyük bir kısmını burada üreterek, ithalat ihracat dengesinde de ülkemiz lehine fayda sağlayacağız. Hedeflediğimiz 3,5 milyon ton çelik üretimine doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz.\" dedi.

Yaklaşık 250 milyon TL\'ye mal olan proseste kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak olan 4. Hava Ayrıştırma Tesisi devreye girdi.

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