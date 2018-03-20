T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kardemir'de 4. Hava Ayrıştırma Tesisi devreye alındı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları'nın (Kardemir) artan kapasitelere bağlı olarak proseste kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak olan 4

20 Mart 2018 22:29

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları\'nın (Kardemir) artan kapasitelere bağlı olarak proseste kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak olan 4. Hava Ayrıştırma Tesisi, düzenlenen törenle devreye alındı.
Kardemir\'deki açılış törenine Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, yönetim kurulu üyeleri ve işçiler katıldı. Kurban kesimi ve dualarla yapılan açılışta konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, \"Kardemir\'i teknolojinin bütün imkanları ile donatacağız ve katma değerli ürünlerle gelirlerimizi artıracağız. Artırmış olduğumuz gelirlerle personelimizin de ne hak ediyorsa hak ettiğini vereceğiz. Son teknolojiyi kullanarak hem üretim maliyetini düşüreceğiz hem de ülkemizin dışa açık olduğu demir çelik ithalatının büyük bir kısmını burada üreterek, ithalat ihracat dengesinde de ülkemiz lehine fayda sağlayacağız. Hedeflediğimiz 3,5 milyon ton çelik üretimine doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz.\" dedi.
Yaklaşık 250 milyon TL\'ye mal olan proseste kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak olan 4. Hava Ayrıştırma Tesisi devreye girdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜKDHAKARABÜK DemirFabrikaları Kardemir artanHava Ayrıştırma TesisiKardemirKardemir Yönetim Kurulu BaşkanıFarukKurbanYönetim Kurulu BaşkanıArtırmışSonHedeflediğimizYaklaşıkTLFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24