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Ekonomi

KARDEMİR yönetiminde yeni başkan seçildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yönetim kurulu toplantısında Ömer Faruk Öz, yönetim kurulu başkanı seçildi

15 Kasım 2017 20:00

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yönetim kurulu toplantısında Ömer Faruk Öz, yönetim kurulu başkanı seçildi.
Ömer Faruk Öz, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım 2017 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu’na bağımsız üye olarak seçildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
“Genel Kurul sonrasında bugün gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantımızda, yönetim kurulu üyelerimiz tarafından yönetim kurulu başkanlığına seçilmiş bulunuyorum. Yönetim kurulu başkanlığına seçilmemi sağlayan yönetim kurulu üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuzun bundan sonraki hedefi; üretimde, satışta, yeni stratejik katma değerli ürün geliştirmede ve yeni pazarlar bulma gayretlerimizle Karabükümüzün ve ülkemizin bu çok önemli sanayi kuruluşu KARDEMİR’imizi daha da değerli hale getirmek olacaktır. Karabük, ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.\"

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