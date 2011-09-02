T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KARDEMİR ürünlerinde hissedarlara öncelik KARABÜK (A.A)

02 Eylül 2011 15:48

-KARDEMİR ürünlerinde hissedarlara öncelik KARABÜK (A.A) - 02.09.2011 - Karabük'teki haddehanelerin yeterli ham madde temin edememekten yakındığı Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş, üretiminin yüzde 40'ının satışında hissedarlarına öncelik tanıma kararı aldı. KARDEMİR Genel Müdürü Fadıl Demirel, fabrikanın ürünlerini satarken şeffaf, açık, herkese şans tanıyacak ve hisse senetlerinin de değerini artıracak pazarlama sistemi uygulamaya başladıklarını söyledi. Müşteri-ortak anlayışının KARDEMİR satışlarına da oturtulacağını anlatan Demirel, şunları söyledi:  ''Üretimimizin yüzde 40'ı hissedarlarımıza öncelikli olarak verilecek, yüzde 60'ı ise normal müşterimiz olanlara satılacak. Elinde en az 3 aylık hisse senedi olan kişilere üretimin yüzde 40'lık kısmından liste üzerinden satış yapılacak. Yüzde 60'lık kısmı ise kim talip oluyorsa aynı fiyattan satacağız. Daha sonra kimlerin ürün aldığını mali genel kurulda açıklayacağız. Böylece, hem borsadaki senetlerimizi desteklemiş olacağız hem de pazarlama olarak malımızı sahiplendirerek satacağız. Bu çok önemlidir.'' Demirel, bazı ürünler için serbest pazar imkanı olmadığına dikkati çekerek, ''Fiyat verirken kafa kafaya verip ortak hareket edenler var. Alım değeri ile ilgili müstakil hareket yok. Rekabet ortamında hiç bir şirket anlaşarak mal alıp satamaz'' dedi. Karabük'te bazı kişilerin ''10'umuza, 5'imize şu fiyattan mal satın'' diyebildiğini, bunu önlemeyi amaçladıklarına anlatan Demirel, herkese şeffaf ve şans tanıyacak satış sistemini yürürlüğe koyduklarını, uygulamanın eksiklerini ve artılarını göreceklerini kaydetti. Demirel, satış sisteminin kampanyalı ürünler için de geçerli olacağını sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24