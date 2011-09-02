-KARDEMİR ürünlerinde hissedarlara öncelik KARABÜK (A.A) - 02.09.2011 - Karabük'teki haddehanelerin yeterli ham madde temin edememekten yakındığı Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş, üretiminin yüzde 40'ının satışında hissedarlarına öncelik tanıma kararı aldı. KARDEMİR Genel Müdürü Fadıl Demirel, fabrikanın ürünlerini satarken şeffaf, açık, herkese şans tanıyacak ve hisse senetlerinin de değerini artıracak pazarlama sistemi uygulamaya başladıklarını söyledi. Müşteri-ortak anlayışının KARDEMİR satışlarına da oturtulacağını anlatan Demirel, şunları söyledi: ''Üretimimizin yüzde 40'ı hissedarlarımıza öncelikli olarak verilecek, yüzde 60'ı ise normal müşterimiz olanlara satılacak. Elinde en az 3 aylık hisse senedi olan kişilere üretimin yüzde 40'lık kısmından liste üzerinden satış yapılacak. Yüzde 60'lık kısmı ise kim talip oluyorsa aynı fiyattan satacağız. Daha sonra kimlerin ürün aldığını mali genel kurulda açıklayacağız. Böylece, hem borsadaki senetlerimizi desteklemiş olacağız hem de pazarlama olarak malımızı sahiplendirerek satacağız. Bu çok önemlidir.'' Demirel, bazı ürünler için serbest pazar imkanı olmadığına dikkati çekerek, ''Fiyat verirken kafa kafaya verip ortak hareket edenler var. Alım değeri ile ilgili müstakil hareket yok. Rekabet ortamında hiç bir şirket anlaşarak mal alıp satamaz'' dedi. Karabük'te bazı kişilerin ''10'umuza, 5'imize şu fiyattan mal satın'' diyebildiğini, bunu önlemeyi amaçladıklarına anlatan Demirel, herkese şeffaf ve şans tanıyacak satış sistemini yürürlüğe koyduklarını, uygulamanın eksiklerini ve artılarını göreceklerini kaydetti. Demirel, satış sisteminin kampanyalı ürünler için de geçerli olacağını sözlerine ekledi.