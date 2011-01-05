-KARDEMİR, TCDD İHALESİNİ KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün uluslararası 20 bin ton 60 E1 ray ihalesini kazandı. Kardemir'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün uluslararası 20 bin ton 60 E1 ray ihalesi, Kardemir uhdesinde kaldı. Şirket, konuyla ilgili olarak TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yazılı olarak bilgilendirildi.