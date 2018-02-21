Kardemir Karabükspor'un yeni başkanı Mehmet Aytekin oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor\'un Olağanüstü Genel Kurulunda esnaf Mehmet Aytekin başkanlığa seçildi.

Spor Toto Süper Lig\'de son sırada bulunan Kardemir Karabükspor\'un Olağanüstü Genel Kurulu Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi\'nde yapıldı. Seçime kentte restoran işleten Mehmet Aytekin başkanlığındaki tek liste ile gidildi. Seçimde kullanılan 53 oyla başkanlığa Mehmet Aytekin seçilirken kulübün Sportif A.Ş. olması yönünde karar alındı.

Kongre aday olmayan eski başkan Ziya Ünsal yaptığı konuşmada, \"Eski borçlara istinaden yazılan çeklerin sebebiyle tek taraflı fesih hakkı elde edilip kulübe icra kararı alarak işlem yapan futbolcularımızı acilen tasfiye etmek zorunda kaldık. Çünkü bunlar zaten işlemleri yapmışlar, tedbirlerini almışlar ve bir başka kulübe gitmenin hesabını yapıyor ara transfer döneminde. En büyük amacımız maddi imkanlarımız ölçüsünde transfer yapabilmek oldu. Nitekim sonucunda kampta 2 gecede, kalacak oyuncuları veya gidecek oyuncuları karşılıklı fesih kararı alarak gönderilmesini sağladık. Bunları yaparken kulübün kasasında hiç para yoktu. Bütün bunları yaparken de 1 hafta sonra ilk maçımızı yapacaktık. Yarım takım halindeydik, çift kale maç yapacak durumda değildik. Borçların zamanında ödenmediğinden takım dağılmıştı, transfer sezonu beklenmeye başlanmıştı. Bir itaatsizlik, bir dağınıklık, kulübün içerisinde bir başı boşluk hakim sürüyordu. Oluşturulan çetenin dağıtılması gerekiyordu ve bunu yaptık, yapmak zorundaydık. Kardemir Karabükspor Kulübü Derneğimiz ne çek yazabilir, ne banka havalesi yapabilir, ne de o hesapları çalıştırabilir bir konumdaydı. Borçlar sebebiyle dernek hesaplarımızı çalıştıramıyorduk\" dedi.

Yaşadıkları sıkıntıları çözmek düşüncesiyle A.Ş. olma yoluna gittiklerini söyleyen Ünsal, şöyle devam etti: \"Şirketleşmeyi önümüzdeki süreç için talep eden taraf Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye\'de ligin hemen hemen yüzde 70\'i bizim durumumuzda. Bunu bildiği için daha ciddi, kendi karşılarında sorumluluğu daha fazla taşıyacak bir şey istiyor Bakanlık ve TFF. Biliyorsunuz, sorumluluklar şirketlerde çok daha fazla\"

Kongre üyesi Oğuz Yıldırım, salonun ön sıralarına yaklaşıp divana, \"Bu böyle olmaz ki. Birileri geliyor birileri gidiyor. 3 gün sonra yine sıkışacaklar bırakacaklar, tekrar seçim olacak. Böyle bir şey olur mu? Seçimi yapmayalım. Vali\'ye teslim edelim anahtarı. Sahip çıkılmıyor Karabükspor\'a\" dedi.

Yıldırım, kürsüye teşekkür konuşması için gelen yeni başkan Mehmet Aytekin\'e de, \"Bu böyle gitmez. Adaylığınızı çekin. Kayyuma gitsin arkadaşım, bir dibi görelim\" diyerek sürdürdüğü tepkisinin ardından salondan çıktı.

Başkanlığa seçilen Mehmet Aytekin tek amaçlarının kulübe maddi kaynak bulmak olduğunu belirterek, \"2-3 aydır aynı şeyler konuşuluyor, para para. Tek işimiz var o da para bulmak. Bu kulübün kayyuma gitmesini önlemekten başka amacımız yok. Birlik ve beraberlik olma zamanı. Herkesten destek bekliyorum. Bugünkü kongre Karabükspor\'un tarihine geçecektir. İnşallah daha kötüye gitmeyiz. Kulübümüzün durduğu her gün kardır\" diye konutu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan detay

-Aday olmayan eski başkan Ziya Ünsal\'ın konuşması

-Mehmet Aytekin\'in oy kullanması

-Kongre üyesi Oğuz Yıldırım\'ın tepkisi

-Başkanlığa seçilen Mehmet Aytekin\'in konuşması

(FOTOĞRAFLI)