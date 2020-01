Kardemir Karabükspor'un tek hedefi ligde kalmak

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, \"Hala daha matematiksel hesap bitmediği sürece bu ligin üyesiyiz, ferdiyiz. Bu ligde kalmak için her şeyimizi vereceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız\" dedi.

Kardemir Karabükspor hafta sonu sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Levent Açıkgöz gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Yusuf ve Ahmet katılmadı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Açıkgöz geçen pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir\'e ilk yarıda yedikleri gollerle 5-0 mağlup oldukları maça değinerek, \"Kabul etmediğim bir oyun tarzı. Yeni oyuncuların gelmesi ve yeniden bir takım kurulması, ne olursa olsun. Bu takım skor ne olursa olsun maçtan sonra kafaları dik bir şekilde ayrılmaları için son hat safhada mücadele edecek şekilde mücadele etmeleri gerektiğini hep söylüyoruz. Bunu da yapacaklar. Eksik oyuncuların takıma dahil olmasıyla birlikte takım bütünlüğünün sağladıktan sonra sahada daha çok koşan, mücadele eden ve bir şeyler üreten takım pozisyonuna da yavaş yavaş geleceğiz. Ama yavaş yavaş derken de her oynadığımız maç, kaybettiğimiz maç bizim için bir dezavantaj oluyor. Moral arıyoruz, moral bulmak zorundayız. Bu çocukların özgüveni gelmesi anlamında puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Şu anda Aytemiz Alanyaspor maçına kilitlendik\" dedi.

\'LİGDE KALMAK İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ\'

Kentte yaşayan insanların sosyal medya üzerinden takımlarına olan tepkilerinin çok fazla olduğunu ancak bunu tribünlerde göremediklerine dikkat çeken Açıkgöz, \"Hala daha matematiksel hesap bitmediği sürece bu ligin üyesiyiz, ferdiyiz. Bu ligde kalmak için her şeyimizi vereceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarımız ne olursa olsun takımına sahip çıkıp tribünleri doldurması gerekiyor. Maç boyunca destek vermeleri gerekiyor. Olumlu ya da olumsuz bir tepki gösterilecekse de maçtan sonra gösterilebilir. Maalesef bu tribünleri bir türlü dolduramadık. Artık kentimizin bu takıma sahip çıkması lazım. Her şeyi kabullenmek yok. Bu duyguyu bu çocuklara vermesi gerekiyor. İnşallah Aytemiz Alanyaspor maçında bu tabloyu görürüz\" diye konuştu.

