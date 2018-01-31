Kardemir Karabükspor'dan kaleye takviye

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



KARDEMİR Karabükspor, kaleci Furkan Kaçar\'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig\'de 9 puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak TFF 3\'üncü lig takımlarından Sultanbeyli\'de forma giyen kaleci 23 yaşındaki Furkan Kaçar, kulübe gelerek başkan Ziya Ünsal ile görüştükten sonra 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Daha önce Kardemir Karabükspor\'da 21 yaş altı takımında oynadığını hatırlatan Furkan Kaçar, takımı için elinden geleni yapacağını söyledi.

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