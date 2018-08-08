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Spor

Kardemir Karabükspor'dan defansa takviye

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Efe Halil Özarslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

08 Ağustos 2018 23:22

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Efe Halil Özarslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig’den düştükten sonra birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Kardemir Karabükspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün Genel Sekreteri Murat Arslan ve İdari Menajeri Fazlı Ulusal ile görüşen Efe Halil Özarslan, kendisini kırmızı mavili renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Özarslan takımı için elinden geleni yapacağını söyledi.

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