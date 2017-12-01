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Spor

Kardemir Karabükspor'da taraftarlardan protesto

Başkan adayı çıkmadığı ve çoğunluk sağlanamadığı için olağanüstü kongresi 2 kez ertelenen Kardemir Karabükspor'da taraftarlar, takıma sahip çıkılmamasını yürüyerek protesto etti

01 Aralık 2017 21:34

Başkan adayı çıkmadığı ve çoğunluk sağlanamadığı için olağanüstü kongresi 2 kez ertelenen Kardemir Karabükspor\'da taraftarlar, takıma sahip çıkılmamasını yürüyerek protesto etti.
\'Mavi Ateş\' taraftar grubu üyesi 300 kişi, Kemal Güneş Caddesi\'nde toplandı. Taraftarlar, meşalelerle birlikte sloganlar atarak yürüdü. \'Karabük uyuma takımına sahip çık\' sloganları atan taraftarlara bazı mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.
Mavi Ateş Taraftarlar Derneği Başkanı Emrah Akbulut, takıma sahip çıkılmasını istedi. Akbulut, \"Karabük, bu vefasızlığın bedelini bir gün mutlaka sorar. Yılardır onurla taşıdığımız Kardemir Yönetim Kurulu\'na, Çağrı Güleç ve  Mustafa Yolbulan\'a buradan diyorum ki, eskiden olduğu gibi gelin hasta yatağından Kardemir Karabükspor\'umuzu kaldıralım. Bize düşen görevi biz dün nasıl yaptıysak yarın da öyle yapmaya hazırız. Başka Karabükspor yok. Yaşasın Karabükspor, yaşasın şehrine ihanet etmeyen gerçek Karabüklüler\" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Basın açıklaması
-Meşalelerin yakılması, yürüyüş, sloganlar atılması Dosya adı:krbtaraftar

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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