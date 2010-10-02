-KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA PRİM DOPİNGİ KARABÜK (A.A) - 02.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ''Galatasaray galibiyeti dolayısıyla oyuncularımıza 15'er bin lira prim vereceğiz'' dedi. Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sahalarında güçlü rakipleri Galatasaray'ı 2-1 yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını, oyuncularını tebrik ettiğini söyledi. Ligde her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını, sonucunda da önemli puanlar aldıklarını anlatan Tankut, şöyle konuştu: ''Galatasaray'a karşı ilk kez galibiyet elde ettik. Oyuncularımız sahada çok iyi mücadele ettiler ve maçı kazanmasını bildiler. İkinci yarı talihsiz bir gol yedik. Rakibimiz beraberlik için bastırdı ama oyuncularımız buna izin vermedi. Galatasaray galibiyeti dolayısıyla oyuncularımıza 15'er bin lira prim vereceğiz. Kendi sahamızda ve deplasmanda rakibimiz kim olursa olsun takım oyunuyla galip gelmeye çalışıyoruz. Süper Lig'de başarılı sonuçlarımız sürecektir.''