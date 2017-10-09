Kardemir Karabükspor'da Popovic ilk idmanına çıktı

Kardemir Karabükspor\'un yeni teknik direktörü Anthony Popovic, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Kardemir Karabükspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Avustralyalı teknik direktör Anthony Popovic gözetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan Grozav ve Skulason katılmazken Seleznov takımdan ayrı çalıştı. Futbolcuların neşeli göründüğü antrenmanda Popovic, oyuncuları alkışlayarak tempo tutup motive etmeye çalıştı.

\"MUTLAK GALİP GELMEK İSTİYORUZ\"

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, teknik direktör değişikliklerinin genelde takımlarda olumlu bir hava yarattığını söyleyerek şöyle dedi:

\'\'Kısa süreli değilde uzun süreli bir başarı istiyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Bugün yeni bir başlangıç. İnşallah işin sonu iyi olur. Tabii futbolda inişler ve çıkışlar var. Her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Sahamızda oynayacağımız Kayserispor maçı neredeyse olmazsa olmaza döndü. Mutlak galip gelmek istiyoruz. Taraftarlarımızında desteğiyle uzun zamandır alamadığımız puanlara ulaşırız.\'\'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan detaylar

-Popovic\'den detaylar

-Tolga Gül açıklamalar

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) - FOTOĞRAFLI