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Spor

Kardemir Karabükspor'da moraller kötü

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, son 2 haftadır mağlup oldukları için takımda morallerin iyi olmadığını belirterek, "Fakat geleceğe dair umudumuz yüksek

19 Eylül 2017 00:32

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, son 2 haftadır mağlup oldukları için takımda morallerin iyi olmadığını belirterek, \"Fakat geleceğe dair umudumuz yüksek. Bizim iyi bir takımımız var. Önümüzdeki Malatyaspor maçına iyi hazırlanacağız\" dedi.

Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erkan Sözeri gözetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı süren Serdar ile hasta olan Yatabare ve Barış katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, İki hafta üst üste mağlup oldukları için takımda morallerin iyi olmadığını söyledi. İyi bir takım olduklarını belirten Gül, şöyle dedi:

\"Fakat geleceğe dair umudumuz yüksek. Bizim iyi bir takımımız var. Önümüzdeki Malatyaspor maçına iyi hazırlanacağız. Bu maçla birlikte son 2 haftadaki kötü gidişatı değiştirmek istiyoruz. Bunu değiştirebilecek kapasiteye ve güce sahibiz. Taraftarlarımızın endişesi olmasın. Bu takım Malatyaspor maçını kazanır. Kazandıktan sonraki maçları da galibiyet seriside yapar. Bunu yapabilecek bir gücümüz var. Takımımız geçen seneden daha iyi bir netice alacaktır. Taraftarlarını mutlu edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Herkes rahat olsun. Ümitsiz olmasın. Takım gerekeni yapacaktır. Malatyaspor mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağımız bir maç. Galip gelmek istiyoruz. Bunun için de takımımız en iyi şekilde hazırlanacak. Taraftarlarımızla, şehrimizle hep birlikte kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.\'\'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman

-Tolga Gül açıklamalar

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) - (FOTOĞRAFLI)

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