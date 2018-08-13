Kardemir Karabükspor'da lisans sıkıntısı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, yeni transferlerin lisans işlerini bu hafta halletmek istediklerini dile getirdi.

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Transfer ettikleri 16 oyuncunun lisansını maddi sıkıntılar nedeniyle çıkartamadıkları için oynatamadıklarını ifade etti. Adana Demirspor maçına alt yapı oyuncularıyla çıktıklarını ve kendi sahalarında 1-0 mağlup olduklarını hatırlatan Başkan Aytekin, \"Çocuklar çok güzel mücadele ettiler. Karabük\'ün, hepimizin onurunu, gururunu kurtardılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Yeni aldığımız oyuncularla çıksaydık daha farklı bir sonuç elde edeceğimize yürekten inanıyordum. Şu anda şampiyonluğa oynayan bir kadro kurduk. Bu kulübün geçmiş dönemlere ait 13 milyon 210 bin TL vergi borcu var. 1,5 milyon TL peşinat, 1 milyon TL\'lik de teminat vermemiz lazım. Yeni oyuncularımızın sahaya çıkmamasının nedenlerinden birincisi budur. 2\'ncisi de eski oyuncularımız Ceyhun Gülselam, Barış Başdaş, Yatabare ve teknik direktör Erkan Sözeri\'ye zamanında ödenmeyen 500-600 bin TL\'nin bugünkü rakamı 3 milyon TL\'dir. Kendilerini suçlamıyorum ama eski yönetimin işi bilmemezliği, tecrübesizliği diyelim, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu dosyalarında transferi aşamamıza neden olan bu giden oyunculara ve Erkan Sözeri\'ye 500-600 bin TL\'si ya da 1 milyon TL verilseydi şu anda takımız ilk haftayı galibiyetle kapatmıştı ve daha güzel şeyler konuşuyor olacaktık\" dedi.

\"BÜTÜN HESAPLARIMIZ HACİZLİ\"

Başkanlık görevine geldiği 6 ay içinde kulübe gelen 11 milyon TL\'nin temliğe gittiğini, gelecek olan 9-10 milyon TL\'nin de temliğe gittiğine işaret eden Aytekin, \"Kulübün bütün gelirleri temliğe gidiyor. Bütün hesapları hacizli. Hesabımıza ne para yatıyor ne biz bir yere para yatırabiliyoruz. Kulüp böyle bir durumun içinde. Biz uçakları sahaya indirdik. 18 tane uçak uçmayı bekliyor. Gelinde uçakların yakıtlarını siz doldurun. Şu uçakları bir kaldıralım, şehri bir harekete geçirelim. Gelin kahraman siz olun. Şu çocukları sahaya çıkartalım. Başka hiçbir şey beklemiyoruz. Bu takıma sosyal medyada sallayan 2 bin kişi, maça gelen seyirci 200 kişi. Seviyorsan sevdiğini gel ispat et. Gelin 5 TL, 10 TL verin bir şey kaybetmeyiz. Bu şehrin bu takımın günah keçisi ben değilim. Ben elimden gelen gayreti gösterdim. Ben futbolcuları buraya indirdim. Sadece uçaklara yakıt alınacak. Onu da bu şehir alsın\" diye konuştu.

Transfer edilen 16 oyuncunun lisans işlemlerinin hafta sonu deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçı öncesi yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soruyu ise Aytekin, şöyle yanıtladı: \"Bu kulübün düşmanı bir tane değil. Çarşamba günü Ceyhun, Barış, Yatabare, yaklaşık 1 milyon TL\'yi kabul etmişlerdi. Perşembe günü paraların tamamını istediler. Çarşamba günü 1 milyon TL\'ye bitecek iş Perşembe günü 3 milyon TL\'ye çıktı. Biz hepsini istiyoruz dediler. Yani tek taraflı bir düşmanımız yok. Yani her taraftan. Arkaya geçip gülüp seyredecek olan insanlar var, Biz varken iyiydi, şu anda bakın ne halde diyecek bir grupta var. Baltalamaya, başarısız olduğumuzu ispatlamaya çalışan insanlarda var. Ben hiçbiriyle kavga etmek istemiyorum. 31 Ağustos\'a kadar lisans için süremiz var. Çıkartamazsak altyapı oyuncularımızla çıkacağız. İnşallah bu hafta hallederiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mehmet Aytekin\'in açıklaması

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