Kardemir Karabükspor'da kongre 3'üncü kez ertelendi

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) - SÜPER Lig takımlarından Kardemir Karabükspor\'da olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için 3\'üncü kez ertelendi. Kongre, 11 Aralık pazartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Finansal açıdan sıkıntılı günler geçiren Kardemir Karabükspor, Başkan Ferudun Tankut ve yönetim kurulunun istifası ardından olağanüstü kongre kararı almıştı. İlk 2 kongre, çoğunluk sağlanmadığı ve başkan adayı çıkmadığı için yapılamadı. Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi\'nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü kongrede yeterli çoğunluk yine sağlanamadı. Bu yüzden genel kurul, 11 Aralık pazartesi gününe ertelendi. Kongre, bu tarihte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Başkan adayı çıkmadığı taktirde kulübün anahtarının Karabük Valisi Kemal Çeber\'e teslim edileceği belirtildi.

Ligde 8 puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor\'da bazı futbolcuların, paralarını alamadıkları gerekçesiyle TFF\'ye başvurdukları öğrenildi.