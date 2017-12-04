T24 LogoT24 Logo
Spor

Kardemir Karabükspor'da kongre 3'üncü kez ertelendi

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) - SÜPER Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'da olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için 3'üncü kez ertelendi

04 Aralık 2017 15:23

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) - SÜPER Lig takımlarından Kardemir Karabükspor\'da olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için 3\'üncü kez ertelendi. Kongre, 11 Aralık pazartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Finansal açıdan sıkıntılı günler geçiren Kardemir Karabükspor, Başkan Ferudun Tankut ve yönetim kurulunun istifası ardından olağanüstü kongre kararı almıştı. İlk 2 kongre, çoğunluk sağlanmadığı ve başkan adayı çıkmadığı için yapılamadı. Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi\'nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü kongrede yeterli çoğunluk yine sağlanamadı. Bu yüzden genel kurul, 11 Aralık pazartesi gününe ertelendi. Kongre, bu tarihte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Başkan adayı çıkmadığı taktirde kulübün anahtarının Karabük Valisi Kemal Çeber\'e teslim edileceği belirtildi.
Ligde 8 puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor\'da bazı futbolcuların,  paralarını alamadıkları gerekçesiyle TFF\'ye başvurdukları öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜKDHASÜPER LigKardemir KarabüksporKongreAralıkFinansalKardemir Karabükspor Başkan Ferudun TankutVali Nafiz Kayalı Gençlik MerkeziBuBaşkanKarabük Valisi KemalLigdeTFF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24