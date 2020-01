Kardemir Karabükspor'da hedef 3 puan

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARDEMİR Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, deplasmanda karşılaşacakları Alanyaspor maçından eli boş dönmek istemediklerini belirterek, \"Tamamen Alanyaspor maçına şartlandık\" dedi.

Kardemir Karabükspor, Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon deplasmanda az puan topladıklarını hatırlatan Gül, \"Deplasmanlardan daha fazla puan getirmeye çalışacağız. Gençlerbirliği deplasmanında puanla başladık. Bunun devamı gelsin istiyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Medipol Başakşehir maçını unuttuk. Tamamen Alanyaspor maçına şartlandık. Bu maçtan eli boş dönmek istemiyoruz\" diye konuştu.

Gül, golcü oyuncular Seleznov ve Yatabar\'e için kendilerine bir teklif gelmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

\"8 Eylül transferin son günü. Futbolda her an her şey olabilir. Biz şu anda takımımızdan memnunuz. Bir değişiklik olmayacak. Ama 8 Eylül\'e kadar ucu açık bir transfer var. Bugün itibariyle bizden gidecek ya da gelecek oyuncu söz konusu değil. Ama yarın ne getirir bilemiyoruz\" dedi.

