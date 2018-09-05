Kardemir Karabükspor'da Fikret Yılmaz istifa etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Kardemir Karabükspor\'da teknik direktörü Fikret Yılmaz, görevinden istifa etti.

Transfer ettiği 16 oyuncusunun lisansını maddi sıkıntılar nedeniyle çıkartamadığı için altyapı oyuncularıyla çıktığı ilk 4 maçta topladığı 1 puanla ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor\'da teknik direktör Fikret Yılmaz, Çamlık antrenman sahasında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, oyuncuların lisanslarının çıkmadığı için gelecek için ümit görmediğini belirterek, \"Buraya gelişimizin bugün 65 ya da 67\'nci günü olması gerekiyor. Çok büyük bir umutla, heyecanla çalışmalarımızı sürdürdük. Çok iyi oyuncular transfer ettik. Maalesef oyuncularımızın lisansları çıkmadı. Genç takımla 4 maça çıktık. Genç oyuncularımızın hepsi yetenekli oyuncular. Hepsinden Allah razı olsun. Harika mücadele ettiler. Onlar saygıyı hak ediyorlar. İnşallah bundan sonra o gençlerimize sahip çıkarlar. Çok düşündüm. Hiçbir zaman kaçıp yarı yolda bırakmak gibi düşüncem olmadı. Ama lisanslar çıkmadıktan sonra gördüğüm tablo gelecek için hiç ümit vermedi. Bundan dolayı bundan sonraki müsabakalarda başka bir arkadaşın görev almasının çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Devam etmemin bana zarar vereceğini , genç oyuncularımın bu yükü kaldırabileceğini düşünmediğim için istifa etmeye karar verdim.\" dedi.

Yılmaz herhangi bir ışık göremediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Ben geldim olmadı. Önümüzü göremedik. Önümüzü görmek için herhangi bir ışık da yok. Bundan dolayı ayrılmaya karar verdim. Hiç acı bir şey yaşamadım burada. Keşke lisanslarımız açılsaydı da şu gün çok daha farklı şeyler konuşuyor oluyorduk. Ama nasip değilmiş. Hoşçakalın.\"

Takımın genç oyuncularla yoluna devam etmesinin zor olduğunu belirten Yılmaz, \"17 yaşındaki adamı 90 dakika oynatırsanız ezersiniz. Fiziksel olarak hiçbiri hazır değil. Psikolojik olarak da yetersiz. Son oynadığımız Eskişehirspor maçında taraftarları gören oyuncularım heyecandan neredeyse kendi kalelerine gol attılar. Onları suçlamıyoruz, hiçbir suçları yok. Onlara sahip çıkılırsa, çok değerli oldukları hissettirilirse Kardemir Karabükspor çok daha iyi yerlere gelebilir demiyorum ama en azından mevcut konumu koruyabilir. Baykuşların öttüğü bir kulüp olmasın, öyle bir izlenim gösterilmesin\" diye konuştu.

Takımdaki en iyi 3 oyuncunun sakatlandığına dikkat çeken Yılmaz, \"Baktım ki burada manen de bir şey var. Sanırım rabbim diyor ki; bu kadar şey olan yerden git diyor bana, uyarıyor. Onun için herkese saygılarımı sunuyorum. Ve bu gençlere böyle yük bindirilirse yazık olacak. Ama bundan sonra da yapacak bir şey yok\" ifadelerini kullandı.



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