-Kardemir Karabükspor'da Bülent Korkmaz dönemi KARABÜK (A.A) - 08.11.2011 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'da, Yücel İldiz'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ın getirildiği bildirildi. Kulüp basın sözcüsü Ziya Alak, yaptığı açıklamada, Eşkişehirspor maçının ardından istifa eden teknik direktör İldiz'in yerine, yönetim kurulu kararıyla Bülent Korkmaz'ın getirildiğini söyledi. Yücel İldiz'le başarılı bir 3 yıl geçirdiklerini anlatan Alak, şöyle konuştu: ''Sezon başından bugüne kadar kötü sonuçlar almamızdan dolayı takımda bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Teknik direktörümüz İldiz, istifa ederek bunu başlatmış oldu. Kötü gidişi önlemek için yönetim kurulumuz yarın toplanarak bir takım önlemler daha alacak. Kulüp başkanımız Nevzat Şahin, şu anda İstanbul'da Bülent Korkmaz ile anlaşma sağlamıştır. 10 Kasım Perşembe günü kulübümüzde resmi imza töreni yapılacaktır. Korkmaz, imza töreninin ardından takımla birlikte çalışmaya başlayacaktır.''