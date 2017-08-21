Kardemir Karabükspor'da 3 puan sevinci

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Medipol Başakşehir maçında 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, \"Alanyaspor deplasmanından alacağımız puan ya da puanlarla daha da iyi bir noktaya geleceğiz\" dedi.

Cumartesi günü kendi sahasında Medipol Başakşehir\'i 3-1 mağlup ederek ligin 2’nci maçı sonrası 4 puana ulaşan Kardemir Karabükspor, galibiyetin sevincini yaşıyor. Takımının geçen sezon yakaladığı başarıyı devam ettirmek istediğini belirten Başkan Tankut şöyle konuştu:

\"Geçen sezon sahamızda yakaladığımız başarıyı bu sezonda devam ettirmek istiyorduk. Kazanma arzusuyla sahaya çıktık. Rakibimiz ligin en iyi takımlarından biri. Fakat Sevilla maçı öncesi onların rotasyon işi bizim işimize yaradı. İyi oynayarak sahamızda güzel bir galibiyet aldık.

3 puan aldığımız için mutluyuz. Sahamızda oynadığımız ilk maçta aldığımız ilk galibiyet bizim için çok anlamlı. Teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. İnşallah Cuma günü Alanyaspor deplasmanından alacağımız puan ya da puanlarla daha da iyi bir noktaya geleceğiz\" diye konuştu.



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