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Spor

Kardemir Karabükspor'a Ukraynalı stoper

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) Kardemir Karabükspor, Ukraynalı stoper Anton Kravchenko ile 1

26 Ocak 2018 20:55

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

Kardemir Karabükspor, Ukraynalı stoper Anton Kravchenko ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Olimpik Donetsk forması giyen defans oyuncusu 27 yaşındaki Anton Kravchenko, Karabük\'e gelerek Kulüp Başkanı Ziya Ünsal ve Asbaşkan Ahmet Soykök ile görüştükten sonra 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreni sonrası açıklama yapan Kravchenko, takımı için elinden geleni yapacağını belirterek, \"En büyük dileklerimden biri sıralamada iyi bir yer kazanmak ve önümüzdeki sene de bu ligde devam edebilmek. Bu takımı bu ligde bırakmak için geldim. Taraftarlarımız morallerini bozmadan maçlara gelmeye devam etsin. En büyük hedefimiz süper ligde kalmak\" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İmza töreni
-Kravchenko\'nun açıklaması

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